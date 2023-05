Los caminos de Real Murcia y Eldense se cruzan mañana en la Nueva Condomina después de dos temporadas en las que ambos han ido avanzando prácticamente de la mano. Y es que ninguno de los dos equipos depende de sí mismo para buscar sus objetivos en la última jornada de la Primera Federación, por lo que a ambos solo les vale la victoria para cumplir la primera premisa de las combinaciones que pueden llevarle al escenario que desean.

El Murcia necesita ganar, y que al menos uno de sus rivales directos, la Real Sociedad B o el Barça Atlètic, caigan en sus respectivos encuentros para lograr el billete en juego hacia el play off. Mientras que el Eldense buscará la victoria para pelear por el primer puesto, que otorga el ascenso directo al fútbol profesional. Para ello necesita vencer mañana en Murcia y que la SD Amorebieta caiga ante el colista, el Bilbao Athletic. Dos escenarios que contrastan con el último duelo entre el conjunto grana y el Eldense, ya que ambos pusieron el cierre a la primera vuelta con el liderato en juego en la última jornada antes de alcanzar el ecuador del curso.

El Eldense acabó proclamándose ‘campeón de invierno’ del grupo II de la Primera Federación, mientras que el Real Murcia concluyó como quinto, a cuatro puntos del líder, tras caer en el Pepico Amat por 1-0. Un estadio, donde el pasado año los granas consiguieron reafirmar su candidatura para el play off de ascenso a Primera Federación de cara al tramo final de esa temporada. El equipo de Mario Simón logró el ascenso en Alicante, al derrotar al Racing Cantabria y el Peña Deportiva. Y el Eldense también acabó logrando su segundo ascenso en dos años, este podría ser el tercero en tres si bien lo consigue por la vía de las eliminatorias o de forma directa, aunque tuvo que sufrir para acceder.

Y es que si el Real Murcia deberá esperar en la última jornada para conocer su futuro más inmediato. El pasado curso fue el Eldense el equipo que cerró su billete a la promoción sobre la bocina venciendo al Recreativo Granada (3-1), aunque en este caso sí que dependía de sí mismo. En las eliminatorias superó a la Real Sociedad C y al Sestao River.

No obstante, Real Murcia y el Eldense son los únicos recién ascendidos a la tercera categoría que están en disposición de pelear por acceder al fútbol profesional. Ni La Nucía, ni Intercity, equipos llegados desde su mismo grupo, ni Numancia, Córdoba o Mérida, cuentan con opciones de alcanzar los primeros puestos a falta de un encuentro. Tan solo los granas y el Eldense han logrado tomarle el pulso a la categoría desde su inicio y pueden volver a cerrar el año con final feliz desde las eliminatorias. Aunque para ello solo uno puede salir mañana contento de la Nueva Condomina.

Unos 300 aficionados se desplazarán desde Elda para animar a su equipo

El Eldense, por su parte, ya cuenta las horas para disputar la última jornada de la temporada regular. Será mañana cuando el conjunto de Fernando Estévez sepa si asciende directamente a Segunda División o se lo tenga que jugar en el play off. Para poder recuperar el primer puesto y ascender al fútbol profesional, el conjunto de Elda debería ganar a Real Murcia en su estadio y que al mismo tiempo el Athletic B venciera al Amorebieta. No hay otra combinación posible para que ascienda de forma directa a la Segunda División. No será fácil el duelo en un estadio en el que el club está haciendo lo posible por congregar a 30.000 espectadores. Pero el Eldense no estará solo en Murcia, ya que más de 300 aficionados se desplazarán para arropar a su equipo en busca sorprender a su rival y esperar a lo que ocurra en Bilbao con el Amorebieta, que empató la pasada semana y trasladó a la última jornada sus posibilidades de retornar a la Segunda División.