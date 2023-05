Paco Belmonte, máximo dirigente del FC Cartagena, protagonizó la cuarta entrega de los Aperitivos Deportivos Sport Business World con Estrella de Levante a orillas del puerto de Cartagena, que tuvo lugar en Espacio Alviento, donde habló acerca de toda la actualidad y futuro tanto propio como de la entidad.

Antes del evento aseguró que el balance de la temporada es positivo. «Siempre digo lo mismo a final de cada curso, si en el mes de julio a todos nos plantean una temporada como esta, todos lo hubiéramos firmado, ¿no?», dijo.

A pesar de quedarse a las puertas del play off de ascenso a LaLiga Santander, el FC Cartagena ha dejado una marca notable en la temporada. «A mí me gusta en la vida plantear objetivos reales y a corto plazo. Magia no podemos hacer siempre. Y es lo que estamos haciendo estos dos últimos años, ya que nos encontramos en una competición difícil. Tenemos que buscar herramientas para poder seguir creciendo», aseguró Belmonte.

Un final agridulce

Belmonte reconoció que este tramo final de temporada le ha dejado un sabor de boca agridulce. «Las sensaciones tanto del equipo, como de la afición, del cuerpo técnico y de la directiva son que el esfuerzo desarrollado durante el año era para intentar tener el premio al final del último mes de competición».

El presidente cartagenerista se refirió de forma directa a su afición, agradeciéndole el apoyo incondicional a los que asisten comúnmente al Cartagonova. «No te puedes estar jugando lo que te estás jugando el día del Huesca y que haya 3.000 asientos vacíos», reflexionó, añadiendo que «nos tiene que hacer pensar si el año que viene la exigencia del club debe ser, en lugar de ser séptimo, octavo o noveno como vamos a quedar este año, está en quedarnos una quinta temporada consecutiva en Segunda», aludiendo algo más al conformismo del no aspirar a algo más.

Belmonte también tuvo unas palabras para su buen amigo Felipe Moreno y su reciente aterrizaje en el Real Murcia. En ellas no descarta incluso que se pueda establecer en un futuro cierta sinergia entre ambos clubes. «Sí, no veo por qué no. En otras ocasiones hemos tenido buenas relaciones y podemos tener sinergia. Yo nunca he entendido la rivalidad como tal. La hemos tenido cuando la ha dirigido gente que ha intentado aprovecharse del escudo».

Ahora, sin embargo, el conjunto grana, tal y como dice Belmonte, tiene la suerte de que ha llegado una figura que entiende el negocio. «A partir de ahí le desearé suerte como amigo y poco más. Es nuestro rival deportivo, y creo que al Murcia le quedan muchos años para llegar a ser lo que es el Cartagena hoy como proyecto deportivo». «Soy muy amigo de Felipe y me enfado a veces con él. De vez en cuando leo cosas en twitter que me dan ganas de matarle. Pero cada uno tiene sus maneras de dirigir, y yo lo respeto. Él está súper ilusionado con su proyecto», comentó Paco Belmonte.

Pérdidas de 800.000 euros

Hablando posteriormente del presupuesto para la próxima campaña, Belmonte admitía que esta presente temporada iban a cerrarla con unas pérdidas importantes, ya que desde el club se ha hecho un esfuerzo importante en plantilla para estar arriba. «Hemos estado arriba pero no hemos conseguido ese plus presupuestario que te da el quedar en sexta posición, unos setecientos u ochocientos mil euros más… Al final todo eso suma».

Este esfuerzo económico dejará al club cartagenero con unas pérdidas que rondan los setecientos mil euros, según Belmonte. «Nos vamos a ir a un incremento clasificatorio muy similar al del año pasado y seguramente cerremos la temporada con unos setecientos u ochocientos mil euros en pérdidas, y eso también hay que valorarlo».

De cara a la próxima campaña, Belmonte habló de que existen hasta trece jugadores con contrato en vigor y eso «condiciona positivamente en la planificación», y sobre posibles ventas dejó claro que existe la posibilidad de vender a algún jugador «de los que lo hayan hecho muy bien».

En este caso se le preguntó de forma directa por los casos de Musto y Mikel Rico, de los que dijo que tienen renovación «por partidos ya activadas, pero ellos van a decidir si quieren seguir o no». Y de Pablo De Blasis afirmó que «su familia está en Cartagena esta semana, por lo que quiere desconectar un poco, tener poco contacto con todo el mundo y disfrutar de sus más allegados… Aunque si nos tenemos que sentar pues evidentemente también lo haremos en los próximos días».

Para concluir repasó también la situación de Luis Carrión. «Las negociaciones puras y duras las hemos aplazado para la semana que viene. Creo que tiene la predisposición de seguir y a partir de ahí vamos a ver la próxima semana si hablamos el mismo idioma, si tenemos las mismas directrices de lo que queremos para el futuro o si no las tenemos».

«Lo importante es hacer cosas buenas para el proyecto, y eso es lo que ha hecho Luis y lo que puede seguir haciendo. O lo que ha hecho Luis y puede no seguir haciendo», concluía Belmonte.

En cuanto a sus planes futuros, Belmonte enfatiza que siempre se enfoca en sus proyectos, y en este momento, el FC Cartagena es su máxima prioridad, aunque dejó la puerta abierta a una venta. «El día que se venda será para que el equipo tenga un proyecto mejor y se respete a la gestión deportiva que hay. Hasta ahora, no se ha vendido porque no se han dado esas circunstancias». Aun así, Belmonte menciona que existirían opciones de venta del Cartagena con un rango de precio estimado entre los 22 y 35 millones de euros.