Con un discurso cargado de confianza y seguridad, Pedro León es consciente de que todas las combinaciones para que el Real Murcia acabe este sábado en los puestos de play off de ascenso a Segunda División pasan por vencer al Eldense. «Tenemos que ganar más allá de que ellos se jueguen o no, estamos en nuestra casa y tenemos que ganar, son muchos partidos sin conocer la victoria y estamos convencidos que se va a dar. Todas las combinaciones pasan por ganar nosotros o sino no vale ninguna», explicó ayer el capitán grana ante los medios de comunicación.

El conjunto murcianista no depende de sí mismo, pero la experiencia dice al centrocampista que si son capaces de hacer los deberes puede haber final feliz en Nueva Condomina. «Llevo 19 años de profesional y las he visto de todos los colores. En el mundo del fútbol lo lógico pasa muy pocas veces. Estamos en esa situación en la que no dependemos de nosotros pero ya lo dije la semana pasada, si ganamos los dos partidos estoy convencido de que íbamos a estar dentro», aseguró. RUEDA DE PRENSA | 🎥 Disfruta de las declaraciones de Pedro León, que atendió a los medios de comunicación, en una rueda de prensa previa al partido contra @CD_Eldense, en el Estadio Enrique Roca de Murcia.#RealMurciaEldense — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 25 de mayo de 2023 Sobre la cifra de los 30.000 espectadores, el muleño aseguró que es una cantidad «ambiciosa», pero que se puede conseguir. «Creo que se puede lograr, tanto el resultado como el apoyo de la gente, y decirles que el equipo lo va a dar todo, es el día y que vamos a ganar para que las combinaciones se den. La afición sabe lo importante que es el resultado», dijo. «En la plantilla hay jugadores que lo que están viviendo en este club va a ser muy difícil que lo vuelvan a vivir. Seguramente jueguen en divisiones por encima de la Primera Federación y no lo vivirán. Creo que eso también es para darle un premio a la afición y a la ciudad, que han hecho posible que el club sea viable», concluyó en esta misma línea ayer Pedro León. Ya van 22.000 asientos ocupados Por otra parte, el Real Murcia ha comunicado que entre abonados y entradas vendidas hasta ahora para el encuentro ante el Eldense de este sábado (19.30 horas) ya son 22.000 aficionados los que se esperan que acudan a presenciar el encuentro. Las localidades tienen un precio de 12 euros para el público en general y de 8 euros se adquieren a través de un abonado. La compra de localidades se puede realizar tanto de manera online, a través de la página web oficial del club, o en las tiendas en su horario habitual (en el centro de la ciudad y la situada en el estadio). 22K🔥#Objetivo30K#RealMurciaEldense pic.twitter.com/hk4fnwBCy4 — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 25 de mayo de 2023