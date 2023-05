El Real Murcia llega este sábado a la última jornada de la Primera Federación sin depender de sí mismo para conseguir un billete al play off. Sin embargo, eso no es sinónimo de que no pueda suceder. Y es que cualquier cambio o contratiempo en el resto de partidos implicados en esa lucha, puede certificar el pase para el conjunto grana siempre y cuando consiga la victoria ante el Eldense en Nueva Condomina (19.30 horas).

Los aficionados del Real Murcia mantendrán la esperanza hasta el final, hasta que los números digan lo contrario. Porque hasta entonces todo será posible. Tan solo hay que echar la vista un año atrás, cuando dos equipos que arrancaron la última jornada fuera de las eliminatorias acabaron disputando la promoción de ascenso a Segunda División. Son los casos del Linares y de la UD Logroñés. Y es que el equipo andaluz fue el último en cerrar las posiciones del play off en la última jornada de liga el pasado curso en el grupo II de Primera Federación, el mismo objetivo y la misma gesta que persigue el Real Murcia esta temporada. Arrancó el Linares en la sexta posición esa jornada, a un punto de la quinta plaza. Superó a domicilio a un Sevilla Atlético que se jugaba el descenso (1-4), y el resto de combinaciones le sonrieron. El Sabadell, que dependía de sí mismo para certificar el pase desde la cuarta plaza, cayó por la mínima ante un Algeciras (0-1) que apuraba sus opciones de pelear también por ese quinto puesto. El Nástic de Tarragona cumplió en El Collao para disputar el play off, mientras que el Atlético Baleares también sacó su victoria ante el San Fernando, pero en su caso no le salieron los números. Fue el Linares el que acabó festejando el pase para medirse al Deportivo de La Coruña en el play off, y este sábado el equipo andaluz pude volver a repetir esta gesta desde el grupo I. Y es que necesita ganar al San Fernando y esperar que el Celta B pinche ante un Racing de Ferrol que se juega el ascenso directo. Si en cambio es el filial vigués el que obtiene un resultado positivo, el que podría ascender de manera directa sería un Alcorcón que se enfrenta a la UD Sanse, que se juega el descenso. Sin embargo, el ejemplo del Linares no es el único al que puede agarrarse el Real Murcia este sábado. Porque la UD Logroñés también sabe lo que es acceder a a unas eliminatorias por el ascenso sobre la bocina. Alcanzó la última jornada con los mismos puntos que el Rayo Majadahonda, pero no dependía de sí mismo para sellar el pase al ocupar la sexta plaza. Aunque el empate del filial del Celta ante la SD Logroñés, permitió al conjunto riojano acceder al play off junto al club madrileño en la última jornada. La UD Logroñés, que acabó cayendo en las eliminatorias ante el Villarreal B, no ha podido repetir el objetivo este curso, donde ha encontrado demasiadas dificultades y certificó hace unas semanas su descenso a Segunda Federación en el grupo II. Sin embargo, en la última jornada se medirá a un Barça Atlètic que ocupa la quinta plaza con dos puntos más que el Real Murcia, por lo que una victoria del equipo riojano permitiría a los granas ocupar ese último puesto hacia el play off si vence al Eldense, que se juega el ascenso directo y necesita un pinchazo del Amorebieta ante el filial del Athletic Club. La otra vía para que los granas consigan su objetivo, siempre y cuando ganen su partido, sería una derrota de la Real Sociedad B ante un Castellón que defiende la tercera plaza y que se podría cruzar con el Real Madrid Castilla o el Deportivo de La Coruña, dependiendo del resultado de ambos en sus respectivos encuentros al estar igualados a puntos. Dani Romera: «Me encuentro mejor, aunque he llegado algo justo por la lesión» El Real Murcia debe vencer al Eldense este sábado (19.30 horas) y esperar un pinchazo de la Real Sociedad B o el Barça Atlètic para lograr el pase al play off de ascenso a Segunda. Los granas deben dejar a un lado su mala racha en casa, tanto de resultados como goleadora, y una de las mejores bazas para ello puede ser Dani Romera. El delantero, lastrado en el último tercio de la competición por una lesión en la rodilla, confía en poder contar con minutos y sacar el partido adelante para tener opciones. «Ha sido un mes duro porque la lesión es algo molesta. Estoy aquí para darlo todo y aunque he llegado justo, cada día me encuentro mejor y espero aportar el sábado al equipo», aseguraba ayer. Sobre las posibilidades de que el conjunto grana acabe quinto, Romera lo tiene claro. «Aquí nos fijamos en nosotros, si no ganamos no sirve de nada. Vamos a salir a por la victoria, no nos queda otra, desde aquí animo a toda la afición a que venga a apoyarnos, será un buen partido y lo conseguiremos», comentó y añadió que «creo que nos lo merecemos, la afición ha estado ahí hasta el final y ojalá llenemos el campo. Creo que necesitamos ese aliento de la afición más que nunca. Desde aquí animarles a que vengan, todo puede pasar esto es fútbol».