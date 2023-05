La Liga Endesa echa el cierre esta noche a la fase regular con la disputa de la última jornada, sin embargo, el UCAM Murcia CB quiere estar en el grupo de los ocho privilegiados que seguirán compitiendo hasta que uno de ellos se haga con el título en el play off. El espectacular sprint final de temporada del conjunto universitario, con siete victorias en las últimas nueve jornadas que se han disputado, hace que alcance la última jornada de la ACB con posibilidades reales de ocupar la última plaza en juego para las eliminatorias.

Sería la segunda vez en la historia que el UCAM Murcia accediera al play off de la ACB, después de la séptima plaza lograda en la temporada 2015-2016 con Fotis Katsikaris como entrenador. Y para que esto ocurra, deberá vencer esta noche (20.30 horas, Movistar +) al Barça en el Palau Blaugrana y que el Valencia Basket caiga en la Fonteta ante el Río Breogán. Con esta combinación, el conjunto de Sito Alonso finalizaría el curso como octavo clasificado al haber superado al cuadro taronja en sus dos enfrentamientos este año al contar con el mismo balance de victorias y derrotas si se dan estos resultados.

No será nada fácil, pero es posible. Por eso, el UCAM tratará de finalizar el curso poniendo la guinda a la temporada con el que también sería el segundo triunfo de su historia en el Palau Blaugrana, ya que la primera y última vez que se impuso hasta ahora fue en la temporada 2017-2018, con Ibon Navarro en el banquillo. Además, un triunfo ante el equipo azulgrana supondría alcanzar las 17 victorias para el club murciano. Registro que, precisamente, se logró esa misma campaña junto a la 2014-2015, y que es el segundo mejor balance histórico del equipo murciano en la máxima competición.

Enfrente estará un Barça que siempre es peligroso, y que, a pesar de que llega al partido sin nada en juego, al tener matemáticamente la primera plaza de la Liga Endesa en su bolsillo, puede serlo todavía más debido a las secuelas de la Final Four de la Euroliga, que acabó conquistando el pasado domingo el Real Madrid. La plantilla de Saras Jasikevicius no solo cayó ante el equipo blanco en las semifinales, sino que tampoco pudo vencer en el partido por el tercer puesto ante el AS Mónaco. Por lo que querrá espantar cualquier tipo de dudas antes de afrontar unas eliminatorias en las que tanto murcianos como azulgranas podrían verse de nuevo las caras si finalmente es el UCAM el equipo clasificado en lugar del Valencia Basket.

Con la incógnita de Anderson

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, cuenta con toda su plantilla disponible para el encuentro de esta noche en el Palau a excepción de un James Anderson que puede que no participe en el choque. El alero, que ya fue baja ante el Bilbao Basket en el último partido en el Palacio, no está recuperado de sus dolencias y su participación no se decidirá hasta última hora. Por su parte, el Barça tampoco tiene ausencias significativas, tan solo la ya conocida de Cory Higgins y tiene desactivada la ficha de Jan Vesely. Por lo que el UCAM, que llega a la cita por delante de los azulgranas la faceta de rebotes, con una captura más de media por encuentro que su rival de esta noche, deberá estar pendiente a todas las amenazas de un Barça que cuenta con ataque con jugadores como Nico Laprovittola, Kyle Kuric o Nikola Mirotic.

«Sabemos que no es fácil, pero nos hemos ganado el derecho a soñar»

El UCAM Murcia CB afronta esta tarde la última jornada del calendario regular de la Liga Endesa con la intención de alargar la temporada un poco más. Eso supondría la segunda clasificación de la historia del club para el play off de la ACB. Sin embargo, para que esto ocurra, el equipo universitario debe vencer al Barça en el Palau Blaugrana (20.30 horas, Movistar +) y que el Valencia Basket caiga en la Fotenta ante el Río Breogán. «Vamos a seguir peleando hasta el final y soñando, un derecho que nos ganamos, aunque sabemos que no es fácil porque el Barça no perdió ningún partido en su pista en esta Liga y el Valencia se está mostrando también solvente como local. No obstante, iremos a competir y ojalá podamos alargar nuestra participación en el campeonato», manifestó Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia.

«Hubo carambolas más complicadas que se dieron en la Liga y nada es imposible. Estar en esta situación ya es de renombrar cuando hace dos meses nadie daba un duro por nosotros» siguió diciendo.

El Barcelona, que lleva 28 victorias y sólo cinco derrotas, tendrá ganas de resarcirse de lo que vivió en Kaunas. «No lo pasó bien en la Final Four de la Euroliga cuando tenía grandes expectativas. Seguro que querrá dar el nivel y no hay que obviar que es el líder y ya campeón de la fase regular en la Liga Endesa. Esperamos al mejor Barça porque tiene el objetivo de ganar esta competición», aseguró el técnico grana, que lo fue del cuadro azulgrana en 2017 y paradójicamente dirigía a los culés en la única victoria murciana en el Palau.

Haya o no play off para los de la capital del Segura Sito valora lo hecho. «Para mí era vital repetir en Europa con la novena posición que ya tenemos asegurada en la Liga, por la que tanto luchamos, y sin tener que jugar ninguna previa. Aquí hay un montón de cosas súper motivantes por hacer todavía», afirmó al tiempo que, sin decirlo, dejó entrever que seguramente continuará al frente del equipo.

«Este club ya es grande, bastante más de lo que la gente se cree, y yo quiero contribuir a que lo sea más aún», declaró el madrileño, quien llegó a Murcia en enero de 2019 y ya es el entrenador con más partidos dirigidos a a los mandos club murciano en su historia en la ACB.