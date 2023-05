El UCAM Murcia CB no ha podido ponerle la guinda a su brillante sprint final de temporada al caer ante el Barça en el Palau Blaugrana (86-57). El conjunto universitario no ha cumplido con la primera premisa que necesitaba para optar a esa última plaza del play off de la Liga Endesa, por lo que finaliza el curso en la novena posición con un balance de 16 victorias y 18 derrotas. El Valencia Basket ha caído con el Río Breogán en la Fonteta, por lo que el club murciano hubiera logrado el billete para las eliminatorias si el resultado hubiese sido diferente.

Y es que la mala noticia es que el plantel que dirige Sito Alonso no ofreció sensaciones en ningún momento de plantarle cara a un conjunto azulgrana que no se jugaba nada al tener en su bolsillo la primera plaza de la ACB desde la pasada jornada. Le faltó energía, ambición y acierto al conjunto universitario durante los cuarenta minutos en un Palau en el que nadie ha podido conquistar esta campaña en la liga regular. Los de Sarunas Jasikevicius lograron una renta de ocho puntos al término del primer cuarto, y antes de finalizar la primera parte consiguió ampliar una renta que tan solo tuvo que administrar en los 20 minutos restantes para curar sus heridas después del insuficiente cuarto puesto hace unos días en la Final Four de la Euroliga. Aguantó en los primeros compases el UCAM gracias a la buena lectura de juego de Chris Chiozza con los primeros intercambios de canastas. Sin embargo, el juego interior del Barça, con Veseley y Sanli como referentes, desequilibró la balanza a favor de los locales y no hubo opción a la sorpresa. Además, los de Jasikevicius centraron todos sus esfuerzos en la primera mitad para cortocircuitar el ataque murciano vigilando muy de cerca a Thad McFadden, y lo lograron. A lo que sumó la falta de acierto y las pérdidas, algo de lo que supo sacar rédito el Barça. Consulta las estadísticas del partido

Así está la clasificación de la Liga Endesa Primer cuarto El UCAM Murcia aguantó bien los primeros minutos en el Palau Blaugrana, donde ambos equipos apostaron por un intercambio de canastas con varios ataques rápidos. La dirección de Chris Chiozza permitió al equipo universitario ponerse por delante tras un triple de Radovic (7-9), sin embargo, con el base en el banquillo, le costó enlazar más jugadas en ataque. Veseley hizo mucho daño al UCAM con su lanzamiento de media distancia, y Tomás Bellas acercó a los murcianos antes del primer tiempo muerto de Sito Alonso (19-12). El pívot azulgrana continuó machacando a la defensa del UCAM, con diez puntos en el primer cuarto, y Sanli cerró este periodo con la última canasta para el Barça (23-15). Segundo cuarto El UCAM no consiguió arreglar sus problemas en ataque con el inicio del segundo cuarto, por lo que Sito Alonso devolvió de nuevo a pista a Chris Chiozza tras un parcial de 6-0 de salida que elevó la distancia hasta los catorce puntos para los locales (29-15). Ilimane Diop rompió la mala racha tras convertir después de un rebote ofensivo y McFadden también sumó otra canasta a su casillero que permitía reaccionar l UCAM (30-19). El Barça centró todos sus esfuerzos en tapar al escolta, por lo que Chiozza aprovechó para asumir más galones en ataque a cinco para el descanso(31-22). La distancia siempre se mantuvo en torno a los diez puntos durante una fase del partido prácticamente sin ritmo, cargado de interrupciones y visitas al tiro libre. El Barça recuperó la máxima distancia a dos minutos del descanso, y fue capaz de mantener esta ventaja hasta llegar al descanso (41-26). Mirotic encuentra el camino. #LigaEndesa #ListosParaRomperla pic.twitter.com/SnrTySQfXi — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) 24 de mayo de 2023 Tercer cuarto El UCAM arrancó la segunda mitad con un parcial de 0-5 que colocó el 41-31 en el marcador y le permitió dar un paso adelante. Sin embargo, el Barça respondió rápidamente por mediación de Mirotic y Satoransky (50-34). Sito Alonso trató de darle un giro a su defensa con la entrada de Andronikashvili en pista, pero el partido se rompió a favor de los azulgranas ante las dificultades del UCAM para añadir puntos de manera asidua (52-36). A cuatro minutos para finalizar el cuarto, la distancia era la misma y Sito Alonso se vio obligado a solicitar tiempo muerto. Pero el guion no cambió demasiado para un UCAM que no podía hacerle frente a su rival, salvo con las apariciones de McFadden, y que siempre respondía para conservar el terreno ganado durante todo el encuentro (62-44). Triplazo de McFadden. #ListosParaRomperla #LigaEndesa pic.twitter.com/CyCgPMzLyP — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) 24 de mayo de 2023 Último cuarto El partido continuó con la misma pauta que en los minutos anteriores y el Barça consiguió ampliar su ventaja sin demasiadas complicaciones en los primeros minutos del último cuarto (72-48). Eso acabó por finiquitar las opciones del conjunto universitario, a pesar de que el encuentro entre el Valencia Basket y el Breogán estaba totalmente abierto en ese momento. El equipo azulgrana se dedicó a administrar su renta y repartir minutos en su plantilla ante un UCAM que peleaba por maquillar la distancia (76-53). Los de Sito Alonso no dieron la sensación de tener la energía necesaria para tratar de recortar en el tramo final y acabó el curso sin poder asaltar el Palau (86-57).