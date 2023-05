La temporada regular de la Liga Endesa concluye mañana para el UCAM Murcia CB. Los universitarios, tras firmar un brillante tramo final con seis victorias en las últimas siete jornadas que le han valido para asegurarse la novena plaza y jugar en Europa, aún tienen una opción de meterse en los play off por el título, aunque no depende exclusivamente de lograr una victoria a domicilio ante el Barça (20.30 horas, Movistar).

Al margen de ganar en una pista donde sólo ha sumado un triunfo en toda su historia, el Valencia Básket debe perder en casa frente a un Río Breogán que acumula una racha de siete derrotas consecutivas.

El UCAM, en el regreso de Sito Alonso al Palau Blaugrana, se encontrará con un rival herido y en crisis tras el fracaso en la Final Four de la Euroliga. La derrota en las semifinales ante el Real Madrid, al margen del éxito de su máximo rival, ha abierto un profundo debate interno sobre la continuidad del jugador más caro de la liga, Nikola Mirotic, y de su entrenador, Sarunas Jasikevicius.

Bajo un ambiente enrarecido pese a que tiene garantizado el Barça el primer puesto de la temporada regular, afrontará un choque sin trascendencia para los locales. Pero una derrota frente a los murcianos abriría una herida aún más profunda antes de arrancar los play off por el título. La ACB es la tabla de salvación de una temporada donde los catalanes tampoco estuvieron a la altura en la Copa del Rey.

El secretario técnico de la sección de baloncesto, Juan Carlos Navarro, aseguró tras el fracaso en la Euroliga, que el club mantendrá la apuesta por el lituano Sarunas Jasikevicius, aunque dejó una puerta abierta: «Es la opción. No he hablado con más entrenadores. Pero debemos levantarnos como sea y ganar esta Liga y no terminar como el año pasado. Hablaremos a final de temporada para ver cuáles son las sensaciones», admitió.

Otra figura clave en el Barça, Nikola Mirotic, está en el punto de mira. El montenegrino no dio la talla en la semifinal ante el Real Madrid. Al ala pívot no quiso referirse en Kaunas el responsable de la sección: «El futuro más inmediato es intentar levantarnos para ganar la Liga que es súper importante y hacer más piña que nunca. El balance lo haremos a final de temporada.

La verdad es que pensábamos que llegábamos a un buen momento con 11 victorias consecutivas, con jugadores con mayor experiencia, y no hemos estado a la altura», señaló tras perder también ante el Mónaco el partido por el tercer puesto.