En el Fútbol Club Cartagena existe una negativa circunstancia que se viene repitiendo en las últimas temporadas: la dificultad para cubrir los laterales. El cuadro cartagenero acude al mercado de traspasos en cada ventana con la intención de mejorar las prestaciones de su plantilla y lograr los objetivos, sin embargo, esta posición se le ha atragantado a la comisión deportiva desde que regresó al fútbol profesional.

Los laterales se han convertido en una obsesión de la directiva después de errar varias apuestas en esa posición y es que, por mucho que intenta atajar el problema el cuadro albinegro, más reveses sufre. Los ejemplos más claros de los últimos años están en el rendimiento de Antoñito, David Simón, Antonio Luna o Julio Buffarini. Miguelón ha protagonizado el caso de esta temporada.

El ajustado presupuesto del FC Cartagena obliga a la cúpula albinegra a trabajar cada verano buscando las mejores soluciones para la plantilla a la vez que realiza un ejercicio de ingeniería económica. En la parcela de fichajes se han de tener en cuenta muchos factores, pero es el monetario el que termina haciendo de filtro en el cuadro cartagenero. El principal objetivo son los futbolistas que terminan contrato y que aceptan, en muchos casos, un salario más bajo y es en ese contexto en el que surgen las apuestas por jugadores lejos de su mejor nivel con la intención de recuperarlo.

Esa política le ha funcionado muchas veces al Cartagena. No obstante, muchos futbolistas no han corrido la misma suerte. El problema parece concentrarse en los costados defensivos, donde los albinegros no han dado con la tecla en sus últimos fichajes: Antoñito, Simón, Luna, Buffarini y, por último, Miguel Llambrich 'Miguelón’.

El buen rendimiento de Iván Calero en el costado diestro relegó a Julián Delmás hasta un segundo plano -aunque dentro de las rotaciones- que no aceptó. Tras su marcha, el conjunto portuario se vio obligado a ocupar el hueco para doblar la posición. Miguelón llegó cedido del Espanyol a tal efecto, sin embargo, cinco meses después, el de Benidorm tan sólo ha participado en un encuentro.

Son veinte jornadas las que ha cumplido el lateral en la disciplina albinegra y en la que se han sucedido multitud de circunstancias en la plantilla. Lesiones de compañeros en la zaga, expulsiones de jugadores titulares o cambios de sistema. Ninguna de ellas le ha hecho entrar en los planes de Luis Carrión salvo un encuentro puntual en Ibiza. De las veinte jornadas que han transcurrido desde su fichaje, el valenciano ha pasado siete fuera de las convocatorias debido a lesiones que dejó atrás a principios de abril. Después, han sido seis partidos en plena forma en los que no ha disputado ni un minuto alargando su racha sin ponerse la camiseta albinegra hasta los dieciséis partidos.

El último partido de liga en Santander, en el que el Cartagena sólo se juega mejorar la posición clasificatoria, podría servir de despedida para el jugador con ficha profesional con menos participación de la plantilla. Con 90 minutos disputados, Miguelón se convierte en uno de los peores fichajes recientes del conjunto cartagenerista.