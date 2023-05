ElPozo Murcia logró cambiar su imagen en Jaén compitiendo hasta el final ante uno de los mejores equipos de la liga para terminar obteniendo el mismo resultado del último tramo de la temporada regular ahora en el playoff, dejando escapar el primer punto de la eliminatoria con un cuestionable penalti perdiendo 2-1 ante los andaluces.

El combinado de la Región saltó a un Olivo Arena lleno hasta la bandera con la necesidad de demostrar un cambio de imagen llegado el momento de jugarse la temporada en el playoff por el título de la LNFS. El nuevo formato de este obligaba a los murcianos a ganar un partido en tierras andaluzas, puesto que el formato dejaba de ser a ida y vuelta para recuperar su tradicional cuadro al mejor de tres partidos hasta la final, que se disputará al mejor de cinco.

En los primeros compases del partido los de Javi Rodríguez impondrían un nivel de intensidad superior al de los últimos partidos del campeonato regular, apretando desde el inicio la salida de balón de un Jaén que no terminaba de estar cómodo saliendo desde su portería.

Ambos combinados eran conocedores de que cada punto de la eliminatoria era oro para sus intereses por lo que no estaban dispuestos a cometer errores no forzados a las primeras de cambio, dejando los diez primeros minutos de encuentro sin apenas ocasiones salvo un disparo lejano de Felipe Valerio y un remate del ex de ElPozo, Mati Rosa, que obligaba a intervenir a Juanjo por primera vez en el choque.

Cuando ninguno de los dos equipos parecía querer hacerse con el control del partido, llegaría el primer zarpazo. El cuadro de Javi Rodríguez, combinando en una gran acción colectiva, lograría sorprender a los jienenses con un balón al espacio que Rafa Santos se encargaría de conectar al girarse con el fondo de las mallas para batir a Espíndola y poner el 0-1 en el luminoso obligando a Dani Rodríguez a detener el partido.

Tras el tiempo muerto, Jaén comenzaría a arriesgar adelantando líneas en busca de encerrar a los murcianos en su campo y acumular más llegadas de peligro, teniendo la más clara en botas de Michel que con un latigazo desde la frontal del área que pondría a temblar los cimientos de la portería de Juanjo estrellando su envío en la cruceta.

Para mantener la ventaja hasta el descanso tendrían que saber sufrir los de la Región, pues verían como entre Juanjo y su alianza con la madera desbaratarían una gran cantidad de llegadas de peligro que terminarían sin suerte para los andaluces, manteniéndose el 0-1 favorable a ElPozo al final del primer acto.

Con la llegada de la segunda parte llegarían las malas noticias. No se cumplía ni el primer minuto en el marcador cuando un remate escorado de César terminaba con Juanjo dejando muerto el balón para que un astuto Alan Brandi cazase el rechace haciendo el 1-1 con mucho tiempo por disputar y un partido nuevo comenzando.

El duelo comenzaría a ser un partido de playoff de verdad a raíz del empate, notándose la tensión en cada choque y en cada uno contra uno con ambos conjuntos liberados ya de la presión inicial del comienzo del choque convirtiéndose en un ida y vuelta constante del que ninguno lograba sacar partido a los veinticinco minutos de encuentro.

Con el paso de los minutos, los de la Región lograrían quitarse de encima el asedio local para llegar con peligro a la meta de Espíndola y precisamente en su mejor momento, sería cuando llegaría de nuevo el tanto de los locales. Una jugada polémica sería la encargada de encaminar el encuentro cuando en una acción dentro del área, Juanjo metería la pierna abajo tocando balón y derribando al mismo tiempo a Renato, señalando el colegiado una pena máxima que Chino no perdonaría poniendo el 2-1 a falta de cinco minutos.

Tocaba invocar a la épica y la solución pasaba por el portero jugador, no dudando el técnico de los murcianos en sacar la superioridad al momento buscando el empate y llegando a tener oportunidades de sobra para conseguirlo con un remate al palo de Taynan y otro a bocajarro de Gadeia que no lograría hacer efectivo el brasileño. A falta de treinta segundos, Espíndola aparecería de nuevo para salvar una doble ocasión con la que el encuentro llegaría a su fin.

Pese a intentarlo hasta el final y realizar un gran partido, ElPozo no lograría empatar finalizando el tiempo reglamentario con 2-1. Este resultado deja un matchball para el próximo viernes en el Palacio de los Deportes a las 20:00 en el que los murcianos deberán conseguir la victoria para forzar el tercer partido y mantener vivas sus esperanzas por alcanzar el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

JAÉN PARAÍSO INTERIOR: Espíndola, Attos, Michel, César Velasco y Alan Brandi-cinco inicial-Chino, Taborda, Mati Rosa, Renato, Nem, Wanderson y Henrique. ELPOZO MURCIA: Juanjo, Felipe Valerio, Taynan, Taffy y Rafa Santos-cinco inicial-Marcel, Gadeia, Fernando, Alberto García, Ricardo Mayor y Leo Santana. GOLES: 0-1. Min 11. Rafa Santos. 1-1. Min 21. Alan Brandi. 2-1. Min 35. Chino. ÁRBITROS: Antonio Navarro y Alberto Sarabia amonestaron en los locales a Chino, César, Alan Brandi, Renato, Taborda y Espíndola y en los visitantes a Taynan, Gadeia, Alberto García, Rafa Santos, Leo Santana y Juanjo. CANCHA: Olivo Arena (6.500 espectadores).