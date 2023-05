El Hozono Global Jairis ha incorporado a una nueva jugadora de cara a la próxima temporada en la Liga Femenina Endesa. Después de los fichajes de la alero Arica Carter y la base Aina Ayuso, realiza ahora una apuesta de futuro con una base escolta que ha tenido poco protagonismo en el Barça, Júlia María Rueda Choni, de 21 años de edad y 1,74 metros de altura que ha sido internacional en categorías inferiores. La catalana llega de jugar una media de 7:51 minutos y de aportar 1,4 puntos en un equipo azulgrana que entró en los play off por el título. Rueda, que fue campeona de Europa sub-20 en 2022, «es una jugadora con proyección, que viene con la intención de seguir dando pasos adelante en su formación y, sin duda, nos aportará intensidad y agresividad en el juego», según Eric Surís, entrenador del conjunto de Alcantarilla.

Rueda, que destaca especialmente por su capacidad defensiva, afirma que después de llevar desde los doce años en el Barça, necesitaba un cambio de aires. Era muy bonito el hecho de haber pasado todas las etapas en el Barça hasta llegar a la cúspide, y a partir de ahí cerrar el ciclo y aventurarme saliendo de mi zona de confort para desarrollarme como jugadora, mejorar y madurar. Creo que con la edad que tengo es un salto que me tocaba hacer. He sentido por dentro que era una oportunidad que no tenía que dejar escapar», declaró.