El STV Roldán se lleva el encuentro ante el Rayo Majadahonda (0-3). Las murcianas se adelantaron con un gol de Marian en los primeros compases del partido y poner a su equipo por delante. Las murcianas gozaron de varias oportunidades más en la primera mitad, al igual que sus rivales, pero no consiguieron materializar ninguna. En la segunda mitad fue el STV Roldán quien dominó el encuentro, y aumentó su ventaja gracias a dos goles de Carmen y Alba Gandía.

El encuentro comenzó con posesión para las madrileñas, quienes salieron sabiendo que esos tres puntos eran muy importantes para mantenerse a salvo de los puestos de descenso. El STV Roldán por su parte no se jugaba nada ante el Rayo ya que no tenían posibilidadesde entrar a los play off.

El STV Roldán consiguió adelantarse en el marcador gracias a un gol de Marian, La jugadora pachequera se plantó delante de la frontal del área, y con un primer amago se deshizo de la zaguera, y con la pierna izquierda chutó al primer palo, engañando completamente a la guardameta madrileña.

El STV Roldán tuvo otra oportunidad más para aumentar su ventaja en el marcador. Las roldanenses gozaron de una falta en el borde del área, que botó Noelia Montoro, tocando en corto con Mayte Mateo que amagó con tirar, pero asistió al segundo palo a Toñi, pero su remate lo atajó la arquera.

La segunda mitad comenzó con buen pie para el STV Roldán ya que de primeras tuvieron la primera oportunidad, con un disparo al palo de Consuelo Campoy. Mayte Mateo sacó una falta en la banda, tocó con Lola, que se la devolvió a la capitana, y esta filtró un balón al segundo palo donde estaba Consuelo sola, que le dio tiempo a controlar, y colocarse para disparar con pierna izquierda, pero por desgracia para las murcianas, ese balón se estrelló contra la madera.

En el minuto 29 el STV Roldán aumentó su ventaja sumando el segundo gol al marcador gracias a un tanto de Carmen. Ángela recibió un balón largo, intentó rematar de primeras, el disparo se estrelló en el cuerpo de la portera y en segunda instancia consiguió rematar el balón desde el suelo y mandarlo al segundo palo donde estaba Carmen que remató de primeras y mandó el esférico al fondo de la red.

Al STV Roldán no le bastó con el 2-0, que Alba Gandía puso el tercero para las roldanenses. Ángela disparó desde la frontal del área, pero la guardameta atajó el lanzamiento, la jugadora pachequera se hizo con el rebote y con un buen giro, metió un pase de la muerte al segundo palo para que Alba Gandía anotase a placer.

El colegiado decretó el final del partido, y el STV Roldán consiguió una victoria, que no ayuda a nada en la liga, pero si el ánimo de las jugadoras y de la afición de cara al final de la temporada.