El UCAM Murcia pondrá el cierre a la temporada regular visitado el domingo al Recreativo de Huelva (12.00 horas). Los universitarios, tras su victoria en la pasada jornada ante el Mar Menor, siguen estando en la quinta plaza del campeonato, y a tan solo un paso de entrar en los play off para pelear por el ascenso a 1ªRFEF.

El conjunto de Víctor Cea no puede confiarse ante los andaluces este fin de semana, ya que cualquier error que conlleve a no puntuar, podría significarle salir de los play off en la última jornada. Actualmente los universitarios se encuentran en la quinta plaza con 53 puntos. El Yeclano Deportivo está con 52 y cierra la temporada enfrentándose al Mar Menor, que ya no se juega nada.

El UCAM Murcia depende de sí mismo para estar en los play off, pero necesita para ello puntuar ante el Recreativo de Huelva, sobre todo ganar, para así pelear incluso por la cuarta plaza. Si el Yeclano logra ganar su partido ante los de San Javier, y el UCAM Murcia empatase, se quedarían ambos con 54 puntos. Como los enfrentamientos directos están igualados, se mediría por diferencia de goles anotados, que beneficia a los de la universidad católica.

El UCAM Murcia tiene la posibilidad de acabar también en cuarta posición, pero para ello tiene que ganar y que pierda el Atlético Sanluqueño, que está con 55 puntos, en El Ejido, que se juega la salvación.

Si el Atlético Sanluqueño empata y el UCAM gana, quedarían empatados a 56 puntos, y serían los de Andalucía quienes se quedarían con la cuarta plaza, ya que por enfrentamiento directo son mejores.

También pasaría lo mismo, si se da la opción, de que el UCAM gana y el Granada B, que es el tercero, perdiese. También se daría un empate a 56 puntos, pero los azul y dorados tiene al average perdido.

Por su parte, el Recreativo de Huelva no se juega absolutamente nada, ya que ya tiene asegurada su segunda posición de la liga, y su estancia en los play off.

Los de Huelva empataron a cero en su última visita al estadio BeSoccer La Condomina, y ahora se vuelven a ver las caras en el Nuevo Colombino, donde el Recreativo lleva sin perder desde el 26 de febrero, cuando cayó ante el Antequera. El técnico del Recre es Abel Gómez, que conoce muy bien a la entidad universitaria, y a Murcia en general, ya que fue jugador del UCAM Murcia en el año 2018, en la 2ª B, y también militó en las filas del Real Murcia en las temporadas 2006-2007, en Segunda División, y en la 2007-2008, en Primera.

El Recreativo de Huelva ya tiene la mirada en las semifinales de los play off al tener el segundo puesto asegurado. Por ello, todo hacer prever que Abel Gómez reserve a sus mejores jugadores, para evitar cualquier susto o lesión.

El UCAM Murcia depende de sí mismo, pero necesita sumar una última victoria para soñar e acabar cuarto, dependiendo del resultado de El Ejido-Atlético Sanluqueño.