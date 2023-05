Isak Jansson vive su peor momento de la temporada en cuanto a minutos de juego se refiere. El sueco, pese a tener bastante participación desde su llegada en verano, ha dejado de contar para Luis Carrión en esta recta final de campeonato liguero.

El futbolista escandinavo aterrizó en Cartagena con el cartel de futura promesa del fútbol nórdico al comienzo de temporada, procedente del Kalmar FF sueco. Allí logró hacerse un nombre como jugador y llegó a rechazar ofertas de clubes holandeses y del Malmo, el propio campeón sueco. En la trimilenaria no se puede decir que le fuera mal, entrando muchas veces desde el banco el extremo cuajó buenas actuaciones y hasta la fecha lleva dos goles, pero su figura se fue diluyendo poco a poco en estos últimos meses.

No será por ganas del extremo, que incluso rechazó ir con la selección sub-21 de su país para jugar con el FC Cartagena. Isak solicitó a la Federación sueca que le liberase de los dos partidos amistosos que hubiera disputado los días 23 y 26 de marzo ante Escocia y Colombia en Pinatar Arena, ya que el Cartagena se veía inmerso en la batalla por el playoff. Un detalle que gustó mucho a afición y directiva cartagenerista.

Pese a su apuesta por continuar a disposición de Carrión, casualmente, Jansson no tuvo oportunidad de aparecer siquiera como suplente desde ese momento. El futbolista de 21 años dijo no a la selección para estar disponible en el encuentro ante Lugo, pero no terminaría ni vistiéndose de corto. Aquel encuentro logró el triunfo el cuadro cartagenero por dos a cero, y sí tuvieron minutos jugadores de banda -saliendo desde el banquillo- como Franchu o Ferreiro, también entrarían Ortuño, Mikel Rico y Sangalli.

Algunos aficionados de la ciudad portuaria se ‘mosquearon’ porque Carrión no tuviera detalle con el sueco, sobretodo tras dejar a un lado a la selección. Pero la desaparición de Jansson no se quedó ahí, tampoco lo vimos sobre el césped de Butarque, ni de vuelta en el Cartagonova ante el Mirandés. Tres jornadas seguidas sin jugar.

Tendríamos que esperar al minuto 82 de partido en La Rosaleda para que disputara sus únicos ocho minutos desde aquel partido en Lugo hasta día de hoy. Desde dicho momento han pasado ya otras tres jornadas y el jóven sueco sigue desaparecido. La victoria en casa ante Sporting, el empate en Albacete y éste último ante el Burgos han sido los últimos tres escenarios que Jansson se ha perdido.

Una vez acabado el partido en Albacete, el sueco junto con Marc Martínez y Sangalli saltaron al césped, ya que ninguno tuvo participación en el encuentro, y usaron el Carlos Belmonte para no irse sin ejercitarse. La pregunta es ¿No se encuentra en perfectas condiciones o no aparece tan sólo por decisión técnica?

Sea como sea, algo ha cambiado para un Luis Carrión que le brindó un total de 1.111 minutos hasta la jornada 33 -Lugo- entre liga y copa. Con una participación importante y siendo uno de los activos a resaltar de la plantilla hasta ese momento, habiendo disfrutado de casi un 40 por ciento de los minutos posibles.

Si bien, la llegada de otro joven extremo en el mercado de enero como es la de Óscar Ureña ha podido mermar su participación de forma directa, quizás porque guardan ciertas similitudes en lo que pueden ofrecer sobre el verde: velocidad, incidencia, regate, juego directo y desmarques por banda. Desde que llegó el dominicano ha disputado el 67 por ciento de minutos posibles, convirtiéndose en una de las armas favoritas de Luis Carrión desde el banquillo.

Aparte, el propio técnico cartagenerista habló hace varias jornadas en rueda de prensa alabando el buen nivel al que llegaban extremos como Franchu o Ferreiro a este tramo final de liga, sorprendiéndole así el que pese a los pocos minutos que disfrutaron ambos a lo largo de la temporada, su nivel ha ido in crescendo. Obviamente esto pasa factura al jóven Jansson que ve cómo sus compañeros de posición son los elegidos como relevo desde el banco.

«Los que no venían jugando mucho y han entrado han estado muy bien; Farru, Eteki, Franchu, Sangalli, Mike Rico, Ferreiro… es de lo que más me alegra este partido, el gol de Franchu, que no está teniendo minutos pero el chaval entrena como un animal y al final, metes un gol, y parece que es todo mejor, pero ha hecho muy buenos minutos cuando ha salido. Ojalá sirva para que siga apretando y poco a poco vaya teniendo más minutos», dijo Carrión el 25 de marzo tras la victoria al CD Lugo, partido en el que empezó a ‘desaparecer’ Jansson.

Echando un vistazo a los números, vemos como Franchu en 24 partidos ha logrado dos goles y una asistencia; David Ferreiro en 13 encuentros acumula dos asistencias; Ureña en 9 apariciones también cuenta con dos asistencias por banda y Jansson en 26 partidos cuenta con dos goles. Por lo que, pese a que el sueco sea el que más minutos ha disputado, en participación directa de goles están todos bastante parejos.

Sea como sea, tendremos que esperar y ver si de aquí al final de liga, Isak logra demostrar todo su nivel en entrenamientos y así darle la confianza a Carrión para que el escandinavo vuelva a ser el elegido para entrar en los momentos importantes.

Iván Martos: «Si sacamos nuestros puntos, tendremos opciones»

El zaguero del FC Cartagena, Iván Martos, habló con los medios de comunicación tras el entrenamiento de ayer para repasar el pasado encuentro y desvelar el estado de ánimo de la plantilla de cara a las tres últimas jornadas. «Fue un partido muy complicado. Se nos puso en contra en la primera parte, pero el equipo hizo méritos para llevarse el partido y lo intentó hasta el final. No pudimos conseguir el gol de la victoria, pero estuvimos a la altura», afirmó.

Iván también destacó el esfuerzo del equipo con un hombre menos. «Siempre condiciona jugar con uno menos, pero sabíamos que no es fácil jugar contra diez porque nos ha pasado. Sabíamos que tendríamos nuestras oportunidades y dimos la cara», reiteró.

Por último, Martos repasó las sensaciones del vestuario tras el empate. «Se amplía un poco más la distancia, pero las sensaciones siguen siendo las mismas. Tenemos que pelear hasta el final y esperar que el Albacete se deje puntos por el camino. Si somos capaces de sacar nuestros punto, vamos a tener opciones», concluyó Iván Martos.