El STV Roldán luchó hasta el final, pero no pudo vencer a Burela en la final de la Copa de la Reina (3-2). El conjunto pachequero comenzó el encuentro bien, pero su rival era muy fuerte y golpeó primero con un gol de Patri. En la primera mitad no hubo más goles, pero si una actuación estelar de Cristina quien fue un cerrojo bajo los tres palos para el STV. En el segundo tiempo llegaron los goles, Burela aumentó su ventaja de nuevo, y el STV Roldán respondió recortando distancias gracias a Laura. Las gallegas no dejaron mucho tiempo disfrutar a las murcianas de estar tan solo un gol por detrás, y a falta de cinco minutos pusieron el 3-1, pero la entidad roldanense no se dio por vencida y volvió a ponerse a un gol de distancia con un gol de Ángela. Lamentablemente para el STV, no dio tiempo para más y Burela se consagró como campeona de la Copa de la Reina.

Las murcianas arrancaron el encuentro con buenas sensaciones, sobre todo después de haber vencido a Futsi en las semifinales. Las gallegas tuvieron las primeras ocasiones, pero Cristina, la guardameta murciana, estuvo muy atenta para evitar un fuerte disparo de Emilly. Más tarde Antía estrelló el cuero contra el travesaño. Estaba avisando mucho el conjunto de Galicia, hasta que en el minuto 14, Patricia Ortega anotó el primer gol de la final, la exjugadora del STV Roldá, recibió el balón en la frontal, y tras un buen recorte sobre Marian, sacó un cañonazo con la pierna izquierda y puso el 1-0. Tras el batacazo inicial de las gallegas, el STV Roldán intentó rehacerse llegando a la portería defendida por Caridad. Ángela Gorriz buscó sorprender desde lejos con un disparo potente, pero la guardameta estuvo bien posicionada para atajar el lanzamiento. La que estaba brillando en la primera mitad fue Cristina, quien estuvo brillande bajo los tres palos. Emilly volvió a probar suerte con pierna derecha, sacando un latigazo directo a la escuadra, pero la arquera murciana voló para despejar el balón evitando el segundo gol de las gallegas. En la segunda mitad ya, Burela aumentó su ventaja, con un gol, con un poco de fortuna, ya que las gallegas sacaron de esquina, y Antía disparó de primeras pero Cristina blocó el lanzamiento y el rebote tocó en Patri y la metió dentro de la portería. El equipo de Galicia dominaba desde primer momento en la segunda mitad, y se veía levantando la copa. El STV Roldán no se lo pondría fácil, y recortó distancias gracias a un gol de Laura Fernández desde su propio campo, que sorprendió a todas, ya que lanzó raso, y una defensora del Burela dejó pasar el balón para que la guardameta se hiciese con el cuero, pero esta no se entendió y al final el balón acabó en el fondo de las mallas. A falta de cinco minutos para el pitido final, Irene Samper volvió a poner a las suyas con ventaja de dos goles en el marcador. Una buena pared con Peque, dejó a Irene sola ante la portería y con un disparo ajustado al segundo palo, anotó el 3-2. A muy pocos minutos de finalizar el partido, Ángela Gorriz que estaba de portera jugadora, recortó distancias con un disparo desde lejos, que rebotó en una defensora y le cambió la dirección al balón, dejando vendida a Caridad, que se había lanzado al otro palo a hacerse con el cuero. El conjunto murciano lo intentó de todas las maneras para rascar un último gol en los minutos finales, y mandar el partido a la prórroga, pero no dio tiempo para más, y Burela se consagró como campeona de la Copa de la Reina. El STV Roldán quedó subcampeón pero luchó hasta el final, algo que no se lo puede recriminar a las roldanenses. El STV Roldán se quedó rozando la gloria después de su apretada derrota ante las gallegas, año en blanco para el conjunto de Joaquín Peñarada, pero demostrando un buen nivel en la Copa de la Reina.