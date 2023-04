Empate entre FC Cartagena y Albacete en el Estadio Carlos Belmonte en un encuentro muy igualado a pesar de la superioridad numérica que encontraron los cartageneros a los veinte minutos y que no supieron aprovechar. La expulsión de Djetei, indicada por el VAR tras el error del árbitro principal, anuló además el tanto logrado por los locales en la misma jugada, pero no fue un problema para los albaceteños, que se adelantaron cinco minutos después desplegando incluso un mejor juego con un hombre menos. En la segunda mitad, los cambios de Carrión cambiaron a su equipo y Poveda anotó el empate. No obstante, el arreón final de los albinegros fue insuficiente en cuanto a llegadas y claridad de las mismas, dejando el encuentro en el empate que mantiene la diferencia de dos puntos entre los equipos, con el Albacete en la última plaza que da acceso al play off.

En los primeros minutos, se establecieron dos roles diferenciados con un conjunto visitante que buscaba elaborar fútbol desde atrás y manejar la pelota y un equipo local que intentó hacer daño a la contra con un juego más directo. La igualdad marcó el primer cuarto de hora sin más acercamientos que varios saques de esquina y algún centro sin peligro hasta que el partido entró en una fase de locura absoluta. Tuvo una buena ocasión el Cartagena gracias a la presión de Jairo arriba y su dejada para Ortuño, que sacó un tiro rozando el palo largo tocado por un defensor. El saque de esquina, mal ejecutado, generó una nueva contra del Albacete que pudo poner por delante al cuadro manchego cortada in extremis por Calero, pero el guion terminó de romperse con la rocambolesca jugada que pasó del 1 a 0 del Albacete a la anulación del tanto y la expulsión de su jugador Djetei por mediación del VAR. Peleó el central un balón dividido con Pêpê entrando peligrosamente con la plancha y pisando al portugués. Tras la falta, Dani Escriche se plantó solo ante Escandell y lo batió por bajo. Sin embargo, con Pêpê tendido sobre el césped, Ocón Arráiz avisó desde el VAR al colegiado para la revisión de la jugada: el plantillazo era claro y la roja merecida. Djetei se marchó a la ducha entre lágrimas, consolado por sus compañeros, y el tanto fue anulado. Lo que no esperaba el central camerunés ni nadie presente en el Carlos Belmonte era que los manchegos desplegaran su mejor fútbol a raíz de la expulsión y que sólo cinco minutos después lograsen el 1 a 0 que sí subió al marcador. Fuster envió una falta muy lejana a Juanma García escorado en banda izquierda y el extremo hizo el resto: controló de forma excepcional el balón en largo y regateó desde el suelo a Jairo, enfrentó a Calero para dejarlo en la estacada y llegó a línea de fondo para poner el balón atrás sobre la llegada de Boyomo. El central la puso dentro con un gran golpeo en el punto de penalti para hacer el 1 a 0. A partir de entonces se vio una superioridad albaceteña que generó la incredulidad de ambas aficiones. Con diez futbolistas, los de Rubén Albés embotellaron al Cartagena en su propia área y metieron miedo a los albinegros. Así llego el descanso y la segunda mitad trajo novedades en las filas albinegras. Se marcharon Alcalá, Musto y Jairo y entraron Kiko Olivas, Ferreiro y Borja Valle. Aunque no dio resultado inmediato, el equipo empezó a dominar la posesión y, diez minutos después de la reanudación llegó el tanto del empate, obra de Darío Poveda. Encontró el Cartagena lo que buscaba su entrenador con los cambios, se asoció por dentro cerca del área con Pêpê, Ferreiro y Poveda y este último recortó en la frontal para disparar cruzado a la base del palo corto. Golazo para el 1 a 1. En el tramo final de partido, el ritmo de llegadas bajó drásticamente. Un error de Kiko Olivas en salida obligó a Datkovic a sofocar un fuego en el área y Fuster disparó fuera tras resbalar en el último acercamiento local. El apretón final del Cartagena fue insuficiente para lograr el gol de la victoria y en la última tuvo la mejor el cuadro cartagenerista con una falta lateral botada por De Blasis y peinada por Mikel Rico que salió lamiendo el palo largo. Finalmente, el empate a uno lo deja todo abierto para ambos equipos. El Albacete se mantiene sexto a dos puntos del Cartagena, en séptima posición, que conserva el golaveraje favorable en caso de empate.