Albacete trae buenos recuerdos a la mente de la afición del Fútbol Club Cartagena. Este sábado (18.30, Movistar y Amazon) los albinegros tienen una nueva cita con el estadio Carlos Belmonte, donde el equipo sabe de sobra lo que es ganar. Desde la creación de la entidad cartagenerista actual, los dos equipos se han visto las caras cinco veces en el estadio manchego. En la temporada 09-10, en Segunda División, se cosechó el único tanteador sin goles entre los dos equipos. Al año siguiente, en la 10-11, el Cartagena se impuso a domicilio en la cancha albacetista.

Aquel 30 de abril de 2011, un exjugador albinegro como Tato abrió el marcador ante el equipo de la trimilenaria. La escuadra local contaba en su once inicial con otros viejos conocidos del Cartagena como Verza o Gonzalo Verdú, el yeclano Alfredo Ortuño o Keylor Navas, exguardameta del Real Madrid, bajo los palos. El meta costarricense vivió su primera experiencia en el fútbol europeo con la casaca del Albacete antes de recalar en el Levante, donde maravilló para posteriormente llegar al club blanco. Sin embargo, en aquella ocasión, el portero tico encajó dos goles que supusieron la remontada visitante aquel día. El santomerano Toché, ahora director deportivo del Orihuela, recién ascendido a Segunda RFEF, puso la igualada y Víctor Fernández redondeó el electrónico para sumar tres puntos que hicieron soñar a aquel Cartagena de Juan Ignacio Martínez con el play off de ascenso. El ‘Alba’ acabó el curso como colista y, por su parte, el equipo de la ciudad portuaria no logró clasificarse para los puestos de promoción.

En la 12-13, ambas escuadras volvieron a verse las caras en el mismo escenario, pero una categoría más abajo, en la extinta Segunda División B. El equipo dirigido por Pacheta volvió a superar a su rival con goles de Rueda y el ahora capitán del Águilas Ramón Arcas. Ninguno de los dos bloques logró retornar al fútbol profesional al término de esa temporada. En la posterior, Albacete y Cartagena empataron a uno. Fede puso las tablas tras el gol en propia puerta inicial de Antoñito.

Los dos conjuntos no volvieron a cruzarse en liga regular hasta la temporada 20-21 con la vuelta del FC Cartagena a la Segunda División. Los albinegros, ya comandados por Luis Carrión, cosecharon su única derrota en el Carlos Belmonte. Dani Torres y el actual ariete albinegro Alfredo Ortuño, marcaron para amarrar unos tres puntos fundamentales. Si ahora Albacete y Cartagena pelean por ascender a Primera, entonces ambos equipos luchaban por evitar el descenso de categoría. En aquel momento y tras la trigésima jornada liguera, manchegos y cartageneros ocupaban la penúltima y antepenúltima posición de la tabla. Al término del curso, los de Carrión lograron la permanencia, mientras que los albacetistas finalizaron la competición como colistas descendiendo a Primera RFEF, categoría de la que salieron el pasado verano de nuevo.

Tres exjugadores albinegros

Tan sólo tres jugadores del primer equipo que se integraban en aquella plantilla continúan en el equipo actual que visitará la provincia vecina este fin de semana: Pablo De Blasis, Marc Martínez y Toni Datkovic. Muchas miradas apuntan al mencionado Alfredo Ortuño. El delantero vivió en la ciudad albaceteña varios años y ha vestido la casaca de los albacetistas antes de recalar en la estructura cartagenerista. Será la primera vez que el yeclano visite el que fuera su estadio con la elástica del FC Cartagena y los aficionados se encomiendan a su posible titularidad y su buen momento goleador para emular aquella tarde de gloria en la que Toché y Víctor derrotaron al Albacete de Keylor Navas y siguieron soñando con ascender a Primera.

El Carlos Belmonte se prepara para el crucial choque que medirá al Albacete y al Cartagena. Por ello, el club manchego está extremando las precauciones para evitar actos ilícitos y que el partido sea «una auténtica fiesta del fútbol». La entidad lanzó un comunicado en su web ayer recordando que las entradas cedidas al Cartagena para su venta son nominales. Los aficionados, por tanto, deberán presentar su entrada y DNI al acceder al estadio.

El Albacete alertó también que se está detectando una reventa de entradas, situación que ya se ha puesto en conocimiento de la Policía Nacional. El club calificó esta práctica como «impúdica y amoral», además de ser un comportamiento delictivo prohibido por la legislación vigente. «En aplicación de la legislación vigente y por respeto a su propia masa social y su afición, se va a proceder a anular las entradas revendidas», explican. El club colgó el cartel de ‘no hay billetes’ en la tarde del miércoles, por lo que serán más de diecisiete mil los espectadores que presenciarán el choque. De igual modo, ha organizado una jornada de convivencia para sus seguidores con una fan zone que se abrirá a las doce de la mañana en el estadio.

Por último, la institución albacetista avisó que denegará el acceso de «elementos de animación tales como banderas del equipo rival» a zonas del campo distintas a la de la afición visitante, ateniéndose así a las normativas de seguridad vigentes.