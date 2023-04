El UCAM Murcia ya afronta el último tramo de la temporada regular y lo hace pudiendo firmar una vuelta sin conocer la derrota. Los universitarios llegan al encuentro habiendo cosechado su tercer victoria consecutiva la jornada pasada ante El Ejido, gracias a un gol Isra Cano en los minutos finales. Se miden hoy ante el Recreativo Granada, en el BeSoccer La Condomina, y se podrá seguir a través de Popular Televisión y Web directo a partir de las 18:30 horas.

Nadie discute que los universitarios están haciendo una segunda vuelta casi de diez. En este 2023 no han conocido la derrota, han puntuado en todos sus partidos, cosechando 6 empates , y han logrado sumar los 3 puntos en 7 ocasiones. 27 puntos en 13 encuentros que ha disputado la entidad universitaria.

Actualmente el UCAM Murcia, gracias a sus victorias, ha sumado 9 puntos en 3 jornadas, lo que le ha hecho colocarse en la tercera posición de la tabla con 49 puntos, empatado con el Recreativo Granada, al que se enfrenta hoy, y con el Atlético Sanluqueño. Si los universitarios vencen a los granadinos, y los de Sanlúcar de Barrameda caen ante el Utrera, los de la Universidad Católica se escaparían sumando 52 puntos y asegurándose prácticamente su estancia en los play off.

El conjunto murciano pasó por un tramo complicado en esta segunda vuelta, cuando no pasó del empate en 6 encuentros consecutivos, lo que llevó a la destitución de su entrenador, Jorge Romero. Víctor Cea fue el encargado de tomar las riendas de los azu y dorados. Ha aportado algo al equipo que ha hecho que esté motivado para pelear por el ascenso y volver a la 1ª RFEF. El nuevo técnico ha comentado varias veces en rueda de prenda que quiere que la plantilla muestre unos valores de compromiso y de responsabilidad, y es lo que se ha estado viendo en los últimos choques, sobre todo cuando vencieron al líder de la categoría.

El UCAM Murcia se enfrenta hoy al equipo con el que perdió su último encuentro en esta temporada. El Recreativo Granada venció a los universitarios en su partido de la ida, en la jornada 14, donde los nazarís lograron llevarse el duelo con un contundente 3-0. Desde esa cita liguera, los universitarios no han vuelto a conocer la derrota.

A la escuadra universitaria tan sólo le quedan cuatro encuentros para finalizar la fase regular de la 2ª RFEF. La próxima semana, viajarán hasta Cartagena, después recibirán en casa al Mar Menor y concluirán la temporada visitando al Recreativo de Huelva.

Víctor Cea no arriesgará para el once de esta jornada y apostará por su alineación de gala. Pau Torres en portería, Fran Lara y José Cruz en la zaga acompañados de Javi Ramírez y Edu Oriol en los laterales. Mario Abenza y Vicente Romero en el centro del campo, y un poco más adelantado Mario Ramírez, y en el ataque, Isra Cano por la izquierda, Javi Moreno , que vuelve después de su expulsión, por la derecha y en la punta, Rafa Chumbi.