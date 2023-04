El UCAM Murcia no puede ante el Recreativo Granada, y no pasa del empate en casa (0-0). El conjunto universitario rompe su racha de tres victorias consecutivas, en un partido donde tuvieron el control en gran parte del duelo, pero no consiguieron ser peligrosos de cara a portería. En la primera mitad los locales se dedicaron a buscar balones centrados desde la banda, pero que no encontraban rematador. Chumbi pudo haber puesto por delante a los suyos, pero estaba en posición de fuera de juego y el árbitro anuló el tanto universitario. En la segunda mitad ya, la cosa siguió igual, hasta la entrada de Pescador que aportó versatilidad y desborde para entrar al área, pero no fue suficiente para poder abrir el marcador. El UCAM Murcia sacó un punto del partido y se coloca cuarto con 50 puntos, dos por detrás del Atlético Sanluqueño, que ganó su partido ante el Utrera.

El encuentro comenzó con posesión para el Recreativo Granada, quien quiso dominar desde el primer momento. La nazarís sabían que era un encuentro crucial por la lucha de la tercera plaza, ya que estaba empatado a puntos con el conjunto universitario, quien afrontó este encuentro buscando su cuarta victoria consecutiva. Fue el UCAM Murcia quien tuvo la primera oportunidad del partido, gracias a un saque de esquina que colgó Javi Moreno. El centrocampista universitario puso un balón al punto de penalti, donde estaba Fran Lara, sin defensa alrededor, y remató de cabeza el esférico, pero no lo conectó bien del todo, y el balón se marchó arriba de la portería defendida por Adri López. El Recreativo Granada también quiso responder a la primera gran ocasión del conjunto local, y tras una buena jugada por la banda derecha, Julito puso un balón raso al área pequeña para que la cazase Samu. El delantero nazarí consiguió tocar el balón, pero no lo suficiente como para que se metiese dentro de la portería, el cuero se paseo por línea de gol pero no llegó a entrar. En el minuto 20 el colegiado anuló el que fue el primer tanto del partido a favor del UCAM Murcia. Javi Moreno se metió hacia el centro del área, desde la banda derecha, y cuando vio el hueco disparo sin pensar. El extremo universitario se sacó un potente lanzamiento que Adri López blocó como pudo, pero dejó el balón muerto, y Rafa Chumbi, que se encontraba dentro del área, consiguió llegar al esférico y mandarlo al fondo de las mallas, pero el árbitro decretó que el delantero universitario se encontraba en fuera de juego, y ese gol no subió al marcador. Tras esas ocasiones por parte de ambos equipos, el partido se relajó en cuanto llegadas. Tanto el UCAM Murcia como el Recreativo Granada, intentaban crear jugadas por el centro, pero siempre acababan de la misma forma, buscando centros desde las bandas, pero que no llegaban a conectar con ningún rematador. El partido llegó al minuto 45, y el colegiado pitó el final de la primera parte, y ambos equipos se marcharon a los vestuarios para escuchar las charlas de sus respectivos entrenadores, y ver si en el segundo tiempo alguno de los dos, conseguía abrir la lata, y sumar el primer tanto al electrónico. Tras el tiempo de descanso, se reanudaron los segundos 45 minutos, donde el UCAM Murcia salió con ganas de dominar y de controlar el juego, pero seguían haciendo el mismo juego, buscar las bandas y de ahí sacar un centro al corazón del área, pero no conseguían sobrepasar a la defensa nazarí quien estuvo muy firme en defensa para despejar esos balones colgados. La ocasión del partido fue para el conjunto universitario, y estuvo bajo las botas de Yasser. El centrocampista azul y dorado, controló el balón un poco más atrás de la frontal del área, y se sacó un disparo seco y potente, que el esférico cogió un efecto raro en el aire, y casi sorprende a Adri López, que sacó una mano milagrosa, evitando que el cuero se colase en la portería. A partir del minuto 65 llegaron todos los cambios por parte de los dos conjuntos, pero sin duda, el que más aportó fue la entrada de Pescador para el UCAM Murcia, cuando el jugador universitario ingresó al campo, las internadas al área por la banda aumentaron y llegaron más ocasiones para los locales. Los universitarios vivieron en la misma jugada, como pudieron ponerse con un gol de ventaja, y también como el Granada pudo ponerse por delante. Manu Ramírez colgó un balón a balón parado, y fue directo a la cabeza de Fran Lara, pero su remate no fue entre los tres palos, y el Granada se lanzó a la contra, y Da Costa se plantó en un mano a mano con Pau Torres, pero Edu Oriol consiguió arrebatarle el esférico dentro del área, gracias a una carrera descomunal del lateral azul y dorado. Abenza lo intentó en los últimos suspiros con un potente disparo, pero que fue directo a los brazos de Adri López. El colegiado dijo que no había tiempo para más y pitó el final del encuentro. UCAM Murcia y Recreativo Granada repartieron puntos en el BeSoccer La Condomina.