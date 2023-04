El Real Murcia se enfrenta esta mañana al Osasuna Promesas (12.00, Insports TV) en otro duelo vital que tendrá lugar en la Ciudad deportiva de Tajonar. Completamente inmerso en la recta final del campeonato, el conjunto grana debe ganar para dar un paso adelante en la clasificación. Tras el empate de ayer entre Castellón y Barça B, los murcianistas pueden sobrepasar al conjunto castellonense y empatar a puntos a los catalanes. Para ello tendrá que ganar a un Osasuna que persigue la zona de promoción desde cerca, a tan sólo seis unidades de los murcianos, y que puede engancharse a la pelea con una victoria en casa. Tiene varias bajas Mario Simón, que no recupera finalmente al meta Joao Costa y pierde a Manu Pedre y Armando.

Busca el cuadro murcianista resarcirse de la derrota de la última jornada que cortó un enorme momento de forma. Venía el Real Murcia con fuego en su fútbol después de golear al Cornellà por 4 a 0 en Nueva Condomina y 1 a 5 al Real Unión en el Stadium Gal, pero se quedó helado con la derrota frente al Atlético Baleares de vuelta a casa. No pudieron los granas sobreponerse al tempranero gol de Víctor Narro a los siete minutos y terminaron cayendo por la mínima cuando más expectación y esperanza había de victoria entre la afición. Por suerte, no se vio afectada su posición de play off gracias a la derrota de la Real Sociedad B que ofreció una vida extra a los de Mario Simón.

La incapacidad ofensiva mostrada durante todo el partido ante los baleares preocupó en la parroquia grana y de esa idea tiene que deshacerse hoy el equipo ante los pamploneses. También tiene que espantar a los fantasmas de la primera vuelta el cuadro murciano, ya que Osasuna Promesas es el equipo que endosó al Murcia su peor derrota de la temporada.

Ganaron los rojillos 1 a 4 en el templo grana en la décima jornada en un encuentro que frenó el buen arranque del equipo, aunque no por ello tiene el conjunto murcianista más inquina a los de Santi Castillejo. Mario Simón aseguró en la previa que «no ha preparado el partido como una venganza, sino como un encuentro ante un gran equipo». Sabe el técnico madrileño de las capacidades de su rival y va sobre aviso por el duelo precedente. «Es el único equipo que nos ha ganado con esa solvencia en el marcador y nos lo va a poner muy difícil», advirtió.

Por su parte, Osasuna llega al encuentro con resultados dispares en las últimas jornadas, dado que perdió frente al Bilbao Athletic por la mínima, goleó al Intercity por 5 a 1 y empató a uno contra el Gimnástic. La irregularidad ha sido la constante del conjunto pamplonés durante todo el curso y esa circunstancia quiere aprovechar el Real Murcia en su visita al Tajonar.

En el apartado de bajas, Simón no termina de recuperar al meta Joao Costa y pierde también a Manu Pedre y Armando Ortíz mientras que los rojillos no cuentan con ausencias en su grupo. Duelo crucial para el Real Murcia en su lucha por la promoción de ascenso cuando tan sólo restan seis jornadas para el final.