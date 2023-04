El Real Murcia se mide este sábado (12.00 horas) a Osasuna Promesas y su entrenador, Mario Simón, analizó el partido en la previa con naturalidad y tranquilidad, pero confiriéndole la importancia que requiere a un duelo que considera como un «enfrentamiento directo» a pesar de los seis puntos que separan a ambos conjuntos. El duelo de la primera vuelta dejó un sorprendente 1-4 en Nueva Condomina que sigue siendo el peor resultado de la temporada para los granas, pero Simón no quiere «venganza» contra los pamploneses, sino ganar para asegurar su posición de play off y entrar en los últimos cinco partidos con todas las opciones abiertas.

Comparecía este viernes Mario Simón en la sala de prensa de Nueva Condomina para analizar el próximo partido de su equipo con una idea clara. «No he preparado el partido como una venganza, sino como un encuentro ante un gran equipo», admitió. «Es un rival que nos puso situaciones complicadas en la primera vuelta pero, ahora, en las últimas seis jornadas, damos importancia al momento en el que nos encontramos», reiteró. El precedente no lo convierte en un partido especial, pero sí pone en aviso al cuadro grana. «Es el único equipo que nos ha ganado con esa solvencia en el marcador y nos lo va a poner muy difícil. Además tienen la ilusión de meterse en ese grupo de arriba», afirmó.

La palabra ‘final’ resuena en el entorno grana y Simón no rehúye la presión. «Si queremos estar arriba, cada partido es fundamental. Cada victoria es un paso de gigante porque es muy complicado ganar y siempre falla alguien. Todos nos jugamos mucho tanto por arriba como por abajo», admitió. No obstante, pidió mesura para lograr los objetivos. «Cuando ganamos parece que vamos a ser primeros y cuando perdemos parece que vamos a descender. Creo que hay que tener estabilidad y pensar sólo en el Osasuna», apuntó. Se atiene el madrileño al partido a partido. «Si no ganamos, es difícil que optemos a cotas mayores. No podemos pensar en los demás y ser nosotros los que fallamos», reiteró.

Mario considera el choque como un «enfrentamiento directo» por la capacidad del rival y su situación en la tabla. «Es un equipo que se quiere enganchar y que tiene jugadores para pelear arriba. Es un partido difícil y de seis puntos, como los tres o cuatro que nos quedan contra los equipos de arriba», comentó.

A la misma vez que advierte el entrenador de la importancia de los puntos en el esprint final, quiere dejar a un lado la calculadora y centrar la atención del grupo en el fútbol. «Somos ambiciosos y queremos estar lo más arriba posible, por eso siempre queremos mirar hacia delante y no hacia atrás. Por eso creo que es importante focalizar la atención en el próximo partido y olvidarnos de la clasificación. Nos ha ido bien cuando nos hemos centrado en los partidos y no hemos hecho cuentas porque eso al final te despista y te genera frustración y miedo», destacó.

Para afrontar esta recta final de campeonato, el madrileño hace hincapié en la unión del club en todos los estamentos en una semana en la que el equipo ha compartido momentos con el consejo de administración. «La confianza, la ilusión, el apoyo, convivir ciertos ratos siempre es bueno para el grupo y es lo que nos transmitió el consejo. Confianza en el equipo e ilusión por el tramo final de competición», aseguró.

Por último, Simón hizo un llamamiento a la afición y consideró que los tres partidos que restan en Nueva Condomina serán de vital importancia para la consecución del objetivo en consonancia con la grada. «Nuestra afición va a ser fundamental en el tramo final tanto aquí como los que nos acompañen fuera, que normalmente también son bastantes. Necesitamos que vengan cuantos más mejor y ojalá tengamos en estos partidos que nos quedan una afluencia importante con llenos o con los 20.000 del otro día. Fue un poco frustrante no poder devolverle el cariño con victoria, pero estamos convencidos de que el público no nos condiciona, sino que los necesitamos, nos va a ayudar y va a ser parte fundamental de nuestro éxito», concluyó el entrenador del Real Murcia.

El club grana rebaja su deuda con la Seguridad Social

En el día de ayer informó el Real Murcia, a través de un comunicado oficial, del «pago correspondiente al acuerdo alcanzado con la Tesorería General de la Seguridad Social con el objetivo de saldar la deuda que mantiene la entidad con la administración pública». Este pago, de 1,2 millones de euros y anunciado por Felipe Moreno en la última junta de Accionistas, es el primero del acuerdo adoptado con la administración a principios de este mes de abril. Quedará pendiente otro de un millón en 2024 y 20 pagos de 100.000 euros hasta saldar los 4 millones.