Es el Real Murcia el mejor visitante del Grupo II de Primera RFEF. Han sumado 23 puntos a domicilio, los mismos que el Numancia, aunque los granas tienen mejores registros goleadores. Sin embargo, esa estadística no valdrá por sí misma esta jornada, y eso que los de Mario Simón juegan lejos de Nueva Condomina. Lo harán el domingo en Tajonar, pero cuando salten al terreno de juego verán ante sí al único equipo que les ha goleado esta temporada. Porque seguro que ningún jugador de la plantilla, al igual que ningún aficionado, olvidan el 1-4 encajado en la primera vuelta por el Osasuna B. Este jueves mismo, Julio Álvarez se refería a ese fiasco en rueda de prensa. «En el partido en casa nos hicieron mucho daño, creo que fue el equipo que nos metió más goles y estamos convencidos que eso no va a pasar esta vez», concluyó el centrocampista.

Con ese sobre aviso, iniciará esta jornada el Real Murcia, una jornada en la que está obligado a ganar si no quiere poner en riesgo su puesto de play off, posición de privilegio que está en el alambre por la derrota de hace una semana ante el Atlético Baleares. No hicieron los granas los deberes en su estadio y ahora tendrán que sumar de tres a domicilio, en un campo donde el Osasuna B se ha hecho fuerte en las últimas semanas.

Cuatro victorias consecutivas suman en Tajonar, donde a lo largo del curso han tenido la regularidad que no han encontrado en sus salidas. Son el sexto mejor local, después de ganar diez partidos, empatar uno y perder cinco. Han marcado 27 goles a favor y han encajado 15. A ese reto se enfrenta el Real Murcia, que ahora mismo es quinto con un punto de ventaja sobre la Real Sociedad B, sexta clasificada.

Deberán buscar revancha los de Mario Simón, a los que el Osasuna B pasó por encima en Nueva Condomina, destrozándoles en apenas diez minutos de partido. Pero más que revancha, el objetivo será conseguir una victoria que no les haga estar pendientes de lo que sucede en otros campos para ver si mantienen el puesto de play off o no.

Para salir victoriosos de Tajona tendrán que superar a un equipo que anda fuerte en casa. Han ganado sus últimos cuatro partidos, marcando hasta once goles. El último de ellos acabó con goleada rojilla frente al Intercity (5-1). Al Real Unión de Irún también le metieron cuatro (4-2), mientras que los triunfos contra el Alcoyano y el Cornellá fueron más ajustados (1-0 y 1-0).

Pero también es cierto que el Real Murcia es el mejor visitante del grupo -ha ganado seis partidos, ha empatado cinco y ha perdido cinco- y el que menos encaja cuando juega lejos de su estadio. A esa fortaleza se deberá agarrar el equipo de Mario Simón, que está ante otra jornada importante, teniendo en cuenta que una victoria valdría más de tres puntos al existir un enfrentamiento directo entre Castellón y Barcelona B en Castalia. Ese duelo será el sábado a las 19.30, por lo que el domingo a las 12.00, cuando los granas comiencen su partido frente a Osasuna B, ya sabrán si tienen opciones de escalar posiciones.