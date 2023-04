El Fútbol Club Cartagena se enfrenta este sábado (16.15) al Real Sporting en un encuentro vital para sus aspiraciones de play off de cara a las últimas jornadas y su rival, que atraviesa una difícil temporada, aprieta los dientes para dejar atrás el descenso. En las últimas jornadas, los sportinguistas han aumentado su colchón con respecto a la zona baja de los cuatro a los nueve puntos gracias a una mejora importante de su rendimiento con un calendario muy complicado, pero deben seguir ganando por la competitividad que Racing, Málaga y Ponferradina están ofreciendo a 3 y 9 puntos por detrás respectivamente. Los rojiblancos visitan el Cartagonova obligados a ganar para no meterse de lleno en la lucha por el descenso, lo que supone un gran riesgo para el Cartagena.

Luis Carrión y su equipo persiguen «una oportunidad histórica» según las palabras del técnico catalán. Ni más ni menos que disputar el primer play off de ascenso a Primera División en la historia del club. Para lograrlo, y aunque todos los focos están puestos en los partidos consecutivos frente a Albacete y Burgos, los albinegros deben ganar sí o sí al Real Sporting.

En este momento son dos puntos los que separan al Cartagena de la zona de privilegio, pero jugarán los cartageneros su partido conociendo el resultado del Albacete, que se disputa dos horas antes. De vencer los manchegos, el cuadro portuario debe ganar para mantener la corta distancia antes del enfrentamiento directo. De perder o empatar los de Rubén Albés, la posibilidad de regresar al sexto puesto será el aliciente.

Enfrente tendrá el conjunto departamental a un Real Sporting que ha dado un paso al frente en el peor momento de la temporada. Cinco jornadas atrás, los de Miguel Ángel Ramírez eran decimoctavos a sólo cuatro puntos del descenso y el calendario le ponía delante de Burgos, Las Palmas, Granada, Ibiza y Alavés. En un ejercicio de resistencia, los rojiblancos sacaron 9 puntos de 15 después de ganar a granadinos e ibicencos y empatar con burgaleses, grancanarios y vitorianos. Ahora miran la clasificación con algo más de tranquilidad a nueve unidades del Málaga y la Ponferradina, pero con la misma necesidad de seguir ganando.

Este último acelerón obligado por la cercanía del descenso es lo que amenaza al Cartagena en un momento crucial. En su ostensible mejora de cinco partidos suman tres porterías a cero, cinco goles a favor y tan sólo dos en contra, unos datos que contrastan con su media anterior de 0,9 tantos logrados por partido y 1.06 recibidos.

Bajas importantes

No obstante, las bajas sportinguistas marcarán el encuentro. No tendrá Miguel Ángel Ramírez a piezas importantes como Gio Zarfino, Jony, Nacho Méndez o Axel Bamba por lesiones de larga duración ya conocidas a las que se sumó la de Pol Valentín ayer tras las pruebas que han confirmado una rotura muscular. Sin embargo, recupera el cuadro rojiblanco a Dani Quipo y Uros Djurdjevic ‘Djuka’, un delantero este último que ya le ha hecho dos goles al cuadro cartagenero en los cinco encuentros que ha disputado en contra.

Con este caldo de cultivo dará inicio el partido en la rambla de Benipila. Una lucha que sólo puede tener un vencedor o dos perdedores. La oportunidad histórica que persigue el Cartagena de colarse en un play off que nunca ha disputado es motivación suficiente para que los jugadores de Carrión salgan con el cuchillo entre los dientes. No obstante, un equipo que no ha abandonado las dos primeras divisiones del fútbol español desde su fundación también tiene sus motivos para salir ‘a matar’ al Cartagonova.