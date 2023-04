El UCAM Murcia afronta el tramo final de la temporada, restando tan solo 4 partidos por delante. De esos encuentros finales, dos serán en el BeSoccer La Condomina, y si el conjunto universitario consigue puntuar, firmará una temporada sin conocer la derrota en su campo. Este fin de semana, los azul y dorado recibirán la visita del Recreativo Granada, que se disputará, el domingo a las 18.30 horas.

Los universitarios, lanzados con tres victorias consecutivas después de la llegada de Víctor Cea al banquillo, llevan toda la segunda vuelta sin encajar una derrota. De hecho, el último tropiezo de los murcianos fue el pasado 10 de diciembre ante el Recreativo Granada, equipo al que se enfrentaran en esta jornada.

Antes de la llegada del nuevo entrenador, el UCAM Murcia estaba atravesando una dura racha, donde acumuló 5 empates consecutivos. Pese a puntuar, la falta de victorias estaba poniendo en duda la presencia en el play off, de ahí la decisión de la directiva de destituir a Jorge Romero, y en su lugar traer a Víctor Cea. El madrileño apenas ha necesitado tiempo para hacer reaccionar a la plantilla, que suma tres triunfos en los últimos tres partidos.

Víctor Cea no conoce la derrota tras su llegada al conjunto universitario. Ha sumado 3 triunfos seguidos, entre los que se incluye el conseguido ante el líder de la categoría, el Antequera. Su última alegría fue la pasada jornada, en Almería, donde los azul y dorados consiguieron hacerse con los 3 puntos en el último minuto gracias a un buen gol de Isra Cano.

Esos nueve puntos en tres jornadas han permitido al UCAM Murcia colocarse en la tercera posición de la tabla con 49 puntos, empatado con el cuarto, el Recreativo Granada, al que se enfrenta este fin de semana. También tiene los mismos puntos el Atlético San Luqueño, quinto.

Si los universitarios vencen a los granadinos, y los de Sanlúcar de Barrameda caen ante el Utrera, los de la Universidad Católica se descolgarían sumando 52 puntos y asegurándose prácticamente su estancia en los play off.

Cuatro partidos le quedan al UCAM Murcia para cerrar una vuelta casi perfecta. Los universitarios no conocen la derrota en este 2023. No es un segundo tramo de temporada de 10, ya que han acumulado muchos empates, pero no han caído en ningún encuentro. En 13 partidos de la segunda vuelta, los universitarios han empatado en 6 ocasiones, y han logrado sumar los 3 puntos en 7 partidos.

Al conjunto de Víctor Cea le quedan 4 partidos, dos en casa y dos fuera. Los universitarios recibirán esta jornada al Granada B, la siguiente les tocará viajar, pero no muy lejos, ya que se medirán al Cartagena B, conjunto al que los azul y dorados le endosaron un 4-0 en la ida. Posteriormente tendrán otro derbi murciano, con la visita del Mar Menor al BeSoccer La Condomina, y por último, finalizarán la temporada regular viajando hasta Andalucía para enfrentarse al Recreativo de Huelva.