El UCAM Murcia CB afronta esta noche en el Palacio de los Deportes (20.30 horas, Movistar Deportes 3) un encuentro donde quiere alimentar sus opciones de volver a clasificarse la próxima temporada para la Basketball Champions League. Después de superar el pasado domingo al Casademont Zaragoza (79-75) en un duro enfrentamiento, los universitarios se han reenganchado a la lucha por la novena y décima plaza, pero para ello deben ganar los tres partidos que le restan en casa y sacar, como mínimo, un triunfo a domicilio.

El Valencia Basket, que es el octavo clasificado, no está cuajando una temporada a la altura de las expectativas que se habían generado en torno al equipo al principio del curso. Ya fuera de concurso de la Euroliga, la plantilla que dirige Álex Mumbrú se agarra a entrar en la lucha por el play off como tabla de salvación de una agridulce campaña. Tras encadenar cinco derrotas consecutivas entre las dos competiciones, ha ganado dos de los últimos cuatro encuentros que ha disputado. La irregularidad está marcando la trayectoria de una plantilla con grandes recursos que se reforzó con el base Shannon Evans, por el que pagó en enero unos 300.000 euros al Real Betis.

El ala pívot cubano Jasiel Rivero (13,9 puntos y 4,5 rebotes), Chris Jones (12,4 puntos y 4,8 asistencias) y el montenegrino Bojan Dubljevic (10,2 puntos y 6,2 rebotes) son los jugadores más determinantes en un equipo donde también destaca la presencia de James Webb, quien se marchó el pasado verano desde el UCAM hasta el Valencia y que después de una primera parte de la temporada en la que era el descartado por contar con tres extracomunitarios, no se ha perdido una convocatoria desde la decimoquinta jornada.

¿Trice o Anderson?

En el UCAM también hay ahora tres estadounidenses, por lo que Sito Alonso deberá hacer un descarte frente a un equipo al que ganó a domicilio en la primera vuelta. Chris Chiozza, el refuerzo para la recta final, tiene, salvo problema físico, el puesto garantizado. El pasado domingo el entrenador prefirió a Travis Trice en lugar de James Anderson, pero en esta ocasión, debido también a la plantilla del rival, todo apunta a que el descartado será el base.

Quien jugará su segundo partido con la camiseta universitaria el ala pívot Danilo Nikolic, que fue presentado ayer oficialmente. «Me encanta volver a jugar en la ACB. La primera vez -jugó en Bilbao en la 2016-2017- no fue tan bien como me hubiese gustado, pero era muy joven. Ahora tengo más experiencia y va a ir mucho mejor», dijo, para señalar también que «Nemanja Radovic me habló muy bien del equipo, de mis compañeros y de la organización del club. Cuando estás lejos de casa, siempre ayuda tener a alguien con el que tienes confianza», terminó diciendo.