El Real Murcia es un club experto en aguar todas las fiestas. No es algo de Mario Simón y sus jugadores. Es algo generalizado de la entidad murcianista desde hace ya varios años. De hecho, para ascender, han tenido que marcharse a Ponferrada, Lugo o Alicante. Hoy no hay ningún salto de categoría que celebrar, sin embargo, los responsables del club siguen insistiendo en que se consigan grandes asistencias todas las semanas. Y para esta jornada, en la que los murcianistas reciben al Atlético Baleares y en la que se buscarán la tercera victoria consecutiva, se ha repetido lo de la ‘barra libre’, aunque esta vez solo para los jóvenes menores de 18 años. Los que superen ese tramo de edad, por su parte, tendrán que pagar cinco euros.

Y para animar un poco más por el hecho de tener que madrugar para acudir al estadio a las 12.00 de la mañana después de dos semanas de fiestas, el Real Murcia invitará a los asistentes a chocolate y churros en la previa, una chocolatada que todos esperan que no empache al equipo de Mario Simón, ahora en inercia positiva después de dos triunfos consecutivos y de volver a establecerse en una zona de play off que volvería a ponerse en riesgo de no ganar.

¿Saltarán al tercer escalón?

Las victorias frente al Cornellá y el Real Unión de Irún ponen al Real Murcia de nuevo en un escalón al que nunca ha llegado, ese obstáculo que se atraganta es el de los tres triunfos consecutivos. Y es que cada vez que ha surgido esa posibilidad a lo largo de esta campaña, los granas han fracasado. No lo hicieron en septiembre, cuando después de ganar al Intercity y a la Real B, empataron frente al Numancia; tampoco lo consiguieron al igualar con el Real Unión tras sumar de tres contra el Nástic y el SD Logroñés; y volvió a suceder entre diciembre y enero. Para cerrar el año los aficionados celebraron los triunfos ante el Sabadell y el Atlético Baleares, precisamente el rival de hoy, pero cuando volvió la liga en 2023 no se pasó del empate en casa con el Amorebieta.

A la cuarta debe ir la vencida, porque esta mañana el Real Murcia tiene la oportunidad perfecta para conseguir esa tercera victoria seguida que tanto se resiste, una victoria además obligada, desupés de los triunfos ayer del Eldense y del Barcelona B.

Los granas, cargados de moral y de goles después de superar una crisis en la que se acumularon hasta cinco empates, reciben al Atlético Baleares al que ya golearon en la primera vuelta, firmando uno de los mejores partidos de este curso. El triunfo que además reforzaría la candidatura de los granas al play off cuando cada vez falta menos para el cierre de la liga y teniendo en cuenta el duro calendario al que se enfrentarán los de Mario Simón en el último mes.

Aunque el entrenador grana parece haber encontrado al once más en forma, veremos si hoy lo puede mantener, y es que hay jugadores que han tenido algunas molestias esta semana, como son los casos de Joao Costa, que ya se perdió el choque ante el Real Unión; de Aguza, que tuvo que ser sustituido con problemas en ese mismo encuentro; o de Arnau Ortiz, que ha estado entrenando al margen del grupo.

El Atlético Baleares, por su parte, aunque sigue coqueteando con la zona de descenso, llega a Murcia en plena escapada. Y es que los de Tato García no pierden desde el 26 de febrero. En ese tiempo han sumado tres empates y tres victorias.