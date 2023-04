La Rosaleda está grabada a fuego en la historia del FC Cartagena. El estadio del Málaga vio ascender a los albinegros aquel 19 de julio de 2020 con la parada de Marc Martínez. Ese domingo, el sueño del retorno del fútbol profesional a la ciudad trimilenaria se hizo realidad. 1031 días después, los de Luis Carrión afrontan el nuevo anhelo de luchar por ascender a la Primera División en el mismo lugar donde empezó todo.

El conjunto cartagenerista visita a un Málaga (18.30) que se encuentra en la zona de descenso a Primera Federación y con bastante distancia respecto a la salvación. La buena racha de tres victorias consecutivas supone un buen respaldo para las aspiraciones de un Cartagena que, además, es el tercer mejor visitante de la categoría. Solo Las Palmas y Levante están por encima de los números albinegros fuera de casa.

Ausencias importantes

Carrión deberá recomponer su once titular con la ausencia de Damián Musto. El centrocampista argentino, quien es el jugador con más amonestaciones de toda la Segunda División con 15 amarillas, no será de la partida precisamente por acumulación de tarjetas, lo que podría provocar la entrada en el once de Eteki. El camerunés parte a priori con más opciones que Mikel Rico o Sangalli para integrarse en la medular. La otra novedad estaría en la zona defensiva ante la baja de Kiko Olivas y la esperable titularidad del mazarronero Pedro Alcalá.

El resto de miradas se dirigen al ataque. Las magníficas prestaciones de Alfredo Ortuño en las últimas jornadas le convierten en un posible candidato a salir de inicio. El yeclano no es titular desde el 14 de enero, aunque Carrión lo ve como un buen recambio de Borja Valle, máxime si el equipo de la ciudad portuaria necesita más presencia arriba en los últimos minutos. De hecho, el técnico del Cartagena reconoció en rueda de prensa que se prevé un partido muy abierto, máxime si los locales no logran ir por delante en el marcador.

Caras conocidas

La escuadra albiceleste cuenta con varios exjugadores del Cartagena que llegaron al inicio de curso como Álex Gallar y Rubén Castro, además del fichaje invernal del lateral Julián Delmás. A pesar de su delicada situación clasificatoria, los de Sergio Pellicer reciben al Cartagena amparándose en su interesante dinámica, con dos victorias y dos empates en los últimos cinco partidos.

La Rosaleda se convertirá en una olla a presión con la masiva presencia de la afición local. El club malacitano comunicó hace ya varios días que no quedaban entradas disponibles para un partido que rozará el lleno dependiendo de la asistencia de sus abonados. Los albinegros afrontan la trascendental cita sabiendo que el Albacete abrió la jornada con una importante victoria ante un Eibar que no pasa por su mejor momento a pesar de seguir en la zona alta de la tabla. Los manchegos, por el contrario, han cortado su mala racha de cinco partidos sin ganar y ocupan la última plaza del play off, a la que aspira retornar el Cartagena.