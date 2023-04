Feliciano López hizo ayer su quinta aparición en el Murcia Club de Tenis, pero no de la forma deseada. El tenista de Toledo buscaba entrenar, coger forma en el año de sus despedida y jugar contra buenos jugadores en el Challenger Costa Cálida, pero no pudo pasar de primera ronda ante Matteo Arnaldi (6-3 y 7-6). Mostró un buen nivel, pero no lo suficiente para imponerse al italiano y avanzar a segunda ronda.

No fue la vuelta soñada a tierra batida para Feliciano López, pero no se fue disgustado, ya que lo que el quería era competir y entrenar para dar su mejor versión en sus últimos torneos que le quedan antes de la retirada. Tras finalizar el encuentro, Antonio Saura, presidente del Murcia Club de Tenis, y Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, le hicieron entrega de una placa en honor a toda su trayectoria como tenista profesional. «Muchas gracias a todos vosotros los que habéis venido y habéis llenado la pista. Murcia es una ciudad muy bonita, con mucha tradición y con grandes tenistas como Carlos Alcaraz, y espero volver a venir pronto», dijo Feliciano. Tras 26 años de carrera, el todelano se retira este año. Ahora jugará en Barcelona y Mallorca en hierba, aunque su deseo «es terminar en Wimbledon, que es un terreno que me gusta y donde mejores resultados he tenido. Sería muy bonito acabar ahí», comentó. En su comparecencia ante los medios, Feliciano habló de Carlos Alcaraz: «Siempre lo he dicho, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son grandísimos jugadores y de los que más me gustan y dominarán el tenis», declaró, aunque su favorito es «Carlos, porque creo que tiene un mejor tenis, más variado. Actualmente muchos jugadores son muy buenos, le pegan duro a la bola, pero ninguno tiene la variedad de Carlos, y cómo sorprende, que nunca sabes qué puede hacer», dijo el tenista de Toledo. «Yo creo que Carlos es una persona elegida, un chaval que con 19 años, ha ganado un Grand Slam y ya ha sido número 1 del mundo. Están de acuerdo que en la historia del tenis son cosas que nadie o que casi muy pocos son capaces de conseguir», terminó diciendo. Además, ayer Alejandro Moro se metió en segunda ronda a costa de Raúl Brancaccio (6-3 y 6-4), Marc Polmans ganó Kaichi Uchida (6-4 y 7-6); Pablo Llamas al italiano Lorenzo Giustino (6-2 y 6-2); Ivan Gakhov a Martín Landaluce (7-6, 6-4); Alexander Ritschard a Michael Geerts (4-6, 6-4 y 6-3); Andrea Collarini a Daniel Mérida (6-2 y 6-2); y Jesper de Jong a Carlos Sánchez (6-4 y 6-3).