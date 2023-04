La suerte está echada y todo está listo en Antequera para la disputa de la Final Four de la Copa del Rey. Fue caprichoso el sorteo y emparejó a los dos equipos novatos en la primera semifinal: Jimbee Cartagena y Servigroup Peñíscola abren la fase final del torneo copero con su enfrentamiento (12.00), el primero en la historia de ambos clubes en este escenario. El cuadro cartagenero es favorito sobre el papel al tratarse del equipo de Primera División y poseer un proyecto más longevo de conquista nacional, no obstante, la presión de una ocasión única se convierte en uno de los peligros que tendrá que afrontar el conjunto de Duda. El más grande, sin embargo, será el rival. A pesar de jugar en Segunda División -motivo por el que ha sorprendido a todo el fútbol sala español- Peñíscola se ha colado en la Final Four en un año perfecto: no conoce la derrota en todo el curso, es líder destacado de su liga y está a un paso del ascenso directo.

El Pabellón Fernando Argüelles de Antequera dictará sentencia entre Jimbee Cartagena y Peñíscola, dos equipos que cumplieron el sueño de alcanzar la Final Four y que no se quieren detener ahí. Los rojiblancos vencieron con relativa facilidad al Nueva Elda en dieciseisavos, al Alzira en octavos por penaltis y al Inter Movistar en cuartos con un golpe sobre la mesa en la cancha interista. Por el camino, los de Duda han aguantado el ritmo de la parte alta de la tabla en liga para plantarse en la histórica cita copera con la moral por las nubes. De sus últimos once encuentros, sólo dos han terminado con derrota y el mejor estado de forma del equipo ha llegado en el momento adecuado. Todos los jugadores están disponibles para el entrenador y las individualidades como Lucao, Javivi, Bebe, Mellado o Chemi brillan. Por su parte, Peñíscola es el tapado de la competición. El único equipo de Segunda que ha llegado hasta aquí lo ha hecho por la fortaleza de su proyecto y por la calidad de su plantilla, al alcance de pocos equipos. Veintiséis partidos son los que se ha mantenido el cuadro castellonense sin perder y no quiere cortar esa racha ahora. En la Copa, los de Santi Valladares han ganado al Real Betis -6 a 2-, Osasuna Magna -8 a 4- y Antequera -4 a 0 dejándolos sin poder actuar como anfitrión en la Final a Cuatro que se disputa en su ciudad. Conscientes de la importancia de la cita, ambos entrenadores expresaron sus sensaciones. «El objetivo es estar en estas grandes citas», apuntó el entrenador del cuadro cartagenero, Eduardo Sao Thiago Lentz ‘Duda’, que sabe que es «un momento crítico para el club y la ciudad», por lo que «hay que dar la talla» por todo lo que conlleva el entorno y «la presión de ser un equipo de primera contra otro de Segunda», aclaró a La 7 TV. Santi Valladares habló para los medios oficiales del club valenciano y afirmó que Jimbeees «un Ferrari», aunque puso en valor sus opciones. «Nosotros tenemos nuestras armas también y que nadie duda que vamos a competir y ponerles en apuros», manifestó. Para los castellonenses, estar en Antequera es «un premio para la afición, el club y los jugadores» según afirmó el técnico antes del primer partido de la historia de su club en la Final Four.