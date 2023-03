El entrenador del FC Cartagena, Luis Carrión, ha comparecido este mediodía en sala de prensa después de la última sesión de entrenamiento de su equipo. Los albinegros se miden mañana al Leganés (18.30) y el técnico ha trasladado ante los medios sus impresiones sobre el choque.

El catalán ha comenzado recordando el encuentro de la primera vuelta, en el que los pepineros se llevaron la victoria del Cartagonova. "Fue un partido un poco raro. Tuvimos el dominio y ellos hicieron un partido pausado. Fuimos capaces de ponernos por delante, pero el problema vino cuando nos empataron muy rápido. Al final nos buscamos mucho y en una acción de contra nos marcaron. Vinieron aquí con tensión porque tenían pocos puntos y supieron hacer un buen partido en una situación difícil", ha comentado Luis.

Ya en el presente, el preparador cree que este encuentro tendrá muchos aspectos diferentes, aunque piensa que tiene la fórmula para ganar. "Entendemos que ahora será diferente porque saben lo que tienen que hacer, pero nosotros tenemos la confianza de que fuera de casa estamos rindiendo bien", ha afirmado. "El Leganés está necesitado de puntos y nosotros debemos defender y hacer daño en ataque. Si somos capaces de ponernos por delante costará más que nos remonten", ha expresado.

La designación de los árbitros Oliver De la Fuente Ramos en el campo, un colegiado con el que nunca ha ganado el Cartagena, y Vicandi Garrido en el VAR para el choque de mañana ha despertado la polémica entre la afición albinegra, aunque Carrión no cree que ese aspecto sea definitivo. "No creo que la elección de un árbitro sea lo que hace que ganes o pierdas. Oliver nos ha pitado varias veces contra Las Palmas y es más fácil que no hayamos ganado con él, pero vamos con la intención de romper esa racha", ha manifestado. "Sabemos cómo es cada árbitro y si Oliver tiene más facilidad para sacar amarilla por protestar intentaremos no hacerlo y no salirnos del partido", ha añadido.

El entrenador no esconde la intención del equipo de pelear el play off, aunque se atiene al partido a partido. "Puede que nos distanciemos más y luego acabemos arriba o al revés. Hay que ir partido a partido intentando hacerlo bien en Leganés y conseguir los tres puntos. Si los demás ganan, a seguir. Estamos a una distancia aceptable para pelear ese puesto y vamos a seguir", ha concluido Luis Carrión.