Muchas veces, las ocupaciones del día a día no nos dejan mirar la vida con perspectiva, echar la vista atrás y contemplar lo logrado hasta el momento. Eso es exactamente lo que le ha pasado al Fútbol Club Cartagena y a su afición en esta tercera temporada consecutiva en Segunda División. En plena lucha por el play off de ascenso no hay tiempo para valorar el camino recorrido, sin embargo, es tan importante como el objetivo más inmediato o el sueño eterno. El club cartagenerista está a un paso de hacer historia certificando su participación en Segunda División por cuarto año consecutivo, algo que nunca ha conseguido. La única receta del éxito albinegro está en el trabajo, el que le ha llevado a mejorar año a año en una línea ascendente que puede tener continuidad a pesar del gran curso pasado.

En el regreso a la división de plata, el Cartagena se topó con una pandemia, limitaciones, prohibiciones y una vida anormal que se trasladaba también al fútbol. Sin la afición en las gradas, el equipo atravesó momentos convulsos que casi le sacan del fútbol profesional por la vía rápida, no obstante, resistió gracias a la llegada de Luis Carrión y un tramo final soberbio. A pesar del gran final, esa primera temporada no fue ‘para tirar cohetes’ ni para marcar registros, sino para cumplir un objetivo: plantar las bases del posterior crecimiento. Así fue y así ha cumplido el conjunto de la ciudad portuaria en sus siguientes dos campañas. La segunda puso a Cartagena en el mapa futbolístico español con grandes tardes y noches que deslumbraron a toda la Segunda División. El equipo, repleto de figuras contrastadas y emergentes como Rubén Castro, De Blasis, De la Bella, Gallar, Yann Bodiger o Dauda, firmó la segunda mejor temporada de la historia del club, confirmando el despegue de un proyecto que quiere perdurar en el tiempo. Esa buena temporada dejó el listón muy alto, tanto por la calidad de la plantilla como por los resultados obtenidos. Al término de las 42 jornadas, los registros marcaron 18 victorias, 6 empates y 18 derrotas que concedieron al Cartagena 60 puntos, un número redondo que sólo superan los 65 de la campaña 2009-10, la primera y mejor en la historia del club en Segunda. La buena noticia es que la presente temporada puede amenazar a esos dos registros marcados en el libro albinegro de los récords. En una comparativa de las tres temporadas, la actual se coloca en segundo lugar por el momento. Después de 33 jornadas, el Cartagena supera en un punto al pasado curso con un rendimiento basado en mejorar la regularidad. Son 47 los puntos que suma actualmente el Cartagena contra los 46 del pasado año a estas alturas, pero la comparación no se detiene ahí. La plantilla anterior perdía más partidos -15-, empataba menos -4- y mantenía una diferencia de goles negativa con 46 goles a favor y 47 en contra. Una situación irregular a la que Luis Carrión le ha dado la vuelta. Ahora, los del Cartagonova mantienen el ritmo de victorias, pierden menos -12- y empatan más -8-, lo que supone cierta mejora. La diferencia de goles también ha mejorado ya que, a pesar de ser menos prolíficos de cara a portería con 38 goles, también reciben muchos menos, sólo 36. Con la proyección que mantiene el cuadro albinegro y su intención de asaltar la zona de privilegio, lo normal es que termine superando su segunda mejor temporada, pero lo más importante de cara al futuro es que tiene asegurada su presencia en LaLiga Smartbank de cara al año que viene. A 13 puntos de distancia de la zona roja con únicamente 24 por disputar y el golaveraje ganado a la Ponferradina, que marca el descenso, la salvación del Cartagena está prácticamente certificada salvo debacle. Esta plantilla marcará la historia firmando el cuarto curso consecutivo del club en Segunda. Aún está por ver si escriben otro capítulo en el play off.