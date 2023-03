La plantilla del UCAM Murcia CB sufrirá algún que otro retoque para afrontar el tramo final del curso. Su crisis de resultados en la Liga Endesa, con solo una victoria en toda la segunda vuelta, y a falta de diez jornadas para finalizar la liga regular, más las dificultades que está encontrando el equipo para sacar los partidos lejos del Palacio de los Deportes provocan que el conjunto universitario se vea casi obligado a tener que realizar un esfuerzo de cara al último sprint de la temporada, donde también peleará por una billete para la Final Four de la Basketball Champions League en su eliminatoria ante el Unicaja.

«Estamos buscando y tenemos un par de operaciones abiertas, solo nos falta la respuesta de los jugadores», explicó Alejandro Gómez, director general del UCAM Murcia, ayer en su encuentro con los medios de comunicación. Y es que la llegada de refuerzos puede que no se limite tan solo a cubrir la baja de un Jordan Davis que el pasado febrero se marchó al Hamburgo, sino que también puede suponer la llegada de caras nuevas en otras posiciones en las que el equipo también está sufriendo ese desgaste en las últimas semanas.

«El pasado viernes estábamos convencidos en poder cerrar una o dos operaciones, y la final se fastidiaron. Estamos en el mercado y no vamos a dejar de estar, porque tenemos que mejorar el aspecto físico y la energía del equipo. Eso no quiere decir que los que ahora mismo están no lo estén dando todo, pero a veces no es suficiente en cuanto a energía o calidad en algunas posiciones», aseguraba Alejandro Gómez.

«Si queremos fichar jugadores para algunas posiciones, significa que hemos encontrado alguna carencia en el equipo y vienen para tapar ese agujero. A día de hoy no hemos encontrado lo que estábamos buscando, y otros nos han dicho que no pueden venir. Jugadores que son conocidos y que tienen un impacto directo en la competición. Con dinero puedes ir a por jugadores más contrastados, que ya saben lo que te pueden aportar, pero al haber menos ahora en el mercado existe una mayor dificultad», expresó el director general.

La derrota y la imagen ofrecida el pasado sábado ante el Covirán Granada ha vuelto a encender las alarmas en el club murciano, que quiere evitar un sufrimiento innecesario en una competición doméstica en la suma 9 victorias y tan solo una de ellas en la segunda vuelta.

«A nivel personal tengo a varios jugadores que pensaban que iban a ser más importantes a nivel de carácter, hay jugadores que son demasiado buenos chicos, que les está costando desarrollar su juego y que no está al nivel que hemos visto que otras temporadas han sido capaces de dar. Si hubiéramos podido reforzar al equipo en algunos momentos de la temporada quizá nos hubiera venido bien, porque estos jugadores hubiesen tenido menos presión», dijo Gómez y añadió que «hay que valorar al equipo de manera global, y el esfuerzo que supone eso. Nos gustaría competir mejor en la ACB, y también haber competir mejor en Granada. Claro que también tenemos ese punto de cabreo, pero hay que ser realistas y saber cuáles son nuestras limitaciones y no hundirnos».

La Youth Champions League arranca el 11 de abril para el UCAM Murcia COC

El UCAM Murcia CB participará en la primera edición Youth Basketball Champions League gracias al apoyo de Clínicas Oftalmológicas COC, uno de los principales patrocinadores y más longevos del club universitario.

Los jugadores dirigidos por Ismael Martínez, junto al resto del cuerpo técnico, estuvieron ayer al completo en el acto oficial de presentación de un torneo que dará comienzo el próximo martes 11 de abril hasta el 15 del mismo mes y que se disputará en Bursa, Turquía.

Ramón Megías, vicepresidente institucional, reflejó así la importancia de dar el paso para disputar un campeonato de estas dimensiones. «Pensamos que era una oportunidad única que para los jugadores será una vivencia que no van a olvidar, lo hicimos por ellos también y, sobre todo por nuestro presidente. Será un gran homenaje», aseguró.

La plantilla estará compuesta por los bases David Yáñez, Nahum Martínez y Conrad Klotz, los escoltas Adrián Saavedra, Pablo Aparicio y David Nicola, los aleros José Tomás Martínez, Petr Forsov, Guillermo Vera y Sergio Pedraza, los ala-pívots Jonathan Estrella, Juan Carlos Besora y Francisco Pellicer, y los pívots Sekou Moussa, Fabián Flores y Matas Akstinas.

El UCAM Murcia COC se medirá en el grupo A al Basetball Academy Numburk checo, al Hapoel Jerusalem isrealí, al Oostende Coretec belga, y al Igokea M:tel bosnio.