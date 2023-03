El lateral murciano Mario Sánchez va camino de cerrar una temporada prácticamente en blanco. No le fueron bien las cosas en la primera vuelta en el Real Murcia y tampoco ha cambiado su suerte en el UCAM, equipo al que fue cedido por los granas el pasado mes de enero. Ocho partidos después de su llegada al club universitario, no ha disputado ni un minuto. Entró en la convocatoria ante el Mancha Real (19 de febrero), pero vio todo el partido desde el banquillo. Posteriormente no ha vuelto a entrar al recaer de los problemas físicos que arrastra desde que empezase el curso.

Ese 0 en sus estadísticas con el UCAM Murcia es un revés para el Real Murcia, que en enero ‘vendió’ la cesión de Mario Sánchez como una oportunidad para que el lateral tuviera los minutos que no iba a tener con Mario Simón y que además le ayudasen a recuperar el ritmo de competición. Pero, de momento, el negocio no está siendo favorable para los murcianistas, que encima tienen que seguir pagando una parte de la ficha del jugador firmado por Manolo Molina, director deportivo hasta el pasado mes de agosto, en el verano de 2021. Según ha podido saber esta redacción, el UCAM abona 8.000 euros a Sánchez, lo que obliga al Real Murcia a completar lo firmado. Esa cifra a la que se comprometió el cuadro universitario ascendería a los 9.000 euros si los de Romero acaban jugando el play off de ascenso a Primera RFEF y a los 10.000 en el caso de que se confirme el salto de categoría. Tendrán que agarrarse los murcianistas a los éxitos del UCAM para ahorrarse 2.000 euros de la ficha de Mario Sánchez, sin embargo, el objetivo de que el futbolista supere sus problemas físicos y tenga más minutos parece mucho más complicado. De hecho, ahora mismo vuelve a estar lesionado, y aunque se recupere no será fácil que pueda competir el puesto a sus compañeros en el tramo más importante de la temporada. 140 minutos como grana Cuando el Real Murcia decidió sacarle en enero -solo había disputado 140 minutos en 21 jornadas y Mario Simón incluso había apostado por Alberto López antes que por él-, los granas conseguían un pequeño alivio, al poder liberar una de las fichas que necesitaban para inscribir a los fichajes invernales. Sin embargo ese alivio volverá a convertirse en problema el próximo 1 de julio, cuando Mario Sánchez tenga que reincorporarse a la disciplina murcianista. Y es que el futbolista todavía tiene un año más de contrato. Fue una de las losas que dejó Manolo Molina. El director deportivo, que le firmó en el curso de Segunda RFEF, le hizo un contrato de larga duración -tres temporadas-, contrato que ahora está cargando a sus espaldas el Real Murcia. Si ya tenía difícil competir por el puesto en Primera RFEF con Javi Rueda, futbolista cedido por el Real Madrid Castilla, sus continuos problemas físicos tampoco le han ayudado. Pendientes de la sanción a Alberto González El Real Murcia sufrió dos expulsiones el pasado domingo en Soria. Tanto Alberto López como Iván Casado vieron tarjeta roja y no podrán estar el próximo fin de semana ante el Cornellá en Nueva Condomina. Lo normal es que ambos sean castigados con un partido, pero habrá que esperar para ver si el Comité de Competición decide echar algún encuentro más a González. Y es que el colegiado redactó en el acta que había «golpear a un adversario en la cara de forma temeraria estando el juego detenido». Para el choque ante el Cornellá tampoco estará Alberto López, que tendrá que cumplir ciclo.