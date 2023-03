Luis Enrique Martínez, el exseleccionador de España de fútbol ha roto su silencio con una entrevista con Manfredo González y David González en su programa de la cadena SER en Radio Gijón. El asturiano se asomaba así por primera vez a un medio de comunicación desde que abandonó la Selección y lo hizo el día después de la derrota de España ante Escocia en Glasgow (2-0), en el partido de clasificación para la Eurocopa de 2024.

Con De la Fuente

El seleccionador advirtió que "peticiones de entrevistas tengo muchas y son muy interesantes. Pero ya sabéis que soy bastante pasional cuando trabajo y cuando dejo de trabajar trato de hacer mi vida anónima. Y ayer pasa lo que pasa y no quiero que parezca que hablo justo el primer día después de un partido que perdemos. Otra cosa que he hecho es que no leo la prensa española ni en internet. Solo la inglesa y así mejoro mi inglés".

Sobre lo que se dice de él ahora, manifestó lo siguiente: "Ladran, luego cabalgamos. Cuando estás en el fútbol profesional ni puedes gustar a todos ni controlar lo que se dice de ti. Y yo tengo experiencia. Ahora no me entero de lo que dicen ni me interesa. Cuando eres entrenador dominas toda la información, mucho más que el periodista. A partir de ahí vas tomando decisiones y asumes los resultados. Sea justo o no. No me quita el sueño y sé lo que tengo que hacer".

Luis Enrique también habló de su popularidad en las redes sociales: "Me sentí muy valorado. Durante las sesiones de streaming, que fueron una bomba, tanto yo como los jugadores recibimos el cariño de la afición. Una cosa es que lo venden los medios y otra la realidad. Fue un experimento muy positivo. No creo que vuelva. Me gusta aislarme y disfrutar de estos momentos fuera del fútbol. No sé si volveré pronto o tarde al fútbol"

Críticas

Y preguntado sobre las críticas a la falta de un plan B en su etapa, algo sobre lo que habló Iago Aspas, fue muy duro: "Sé que ha habido alimañas y buitres aprovechando su segundo de gloria. Estoy muy orgulloso de mi etapa y de mis decisiones. Las he afrontado con la mayor responsabilidad. Son debates gratuitos con una falta de información total". Confirmó que "ha habido ofertas de selecciones y equipos, pero no he tomado ninguna decisión. Me gustaría mucho entrenar en Inglaterra. Soy muy fan de la Premier, es muy interesante, no me escondo. No iré a cualquier equipo, quiero hacer cosas interesantes. No me hago ilusiones por si acaso…".

Actualmente me gustaría coger un equipo que pueda ganar títulos y trofeos. ¿En un futuro al Sporting? Sí, puede. Pero visto lo que le ha pasado a Pitu Abelardo que es una leyenda, es difícil entrenar al equipo de tu alma. A lo mejor dentro de cinco o diez años puedo entrenar al Sporting. Pero si cuando el barco se tambalea se echa al Pitu, yo duro dos minutos".