En medio de la concentración de cara a la Final Four ha saltado la noticia de un nuevo fichaje de Jimbee Cartagena. Como adelantó Gustavo Muñana en Relevo, el cierre Francisco Tomaz Braga se despedirá a final de temporada de Palma Futsal, el equipo que ha sido su casa durante los últimos diez años, para firmar por el Jimbee Cartagena. El futbolista, de 32 años, ya se ha comprometido con el club y firmará para las próximas dos temporadas con opción a una tercera. Se trata del segundo fichaje tras el del molinense Darío Gil, de ElPozo.

El de Fortaleza renovó en 2020 por dos temporadas con el equipo mallorquín y el club ejecutó una cláusula en su contrato para renovarle automáticamente por un año más. Ahora, llegado el final de su contrato, el jugador ha comunicado a su club que no continuará, aunque será partícipe del importante momento que vive el club en la recta final del curso. El cierre disputará la Final Four de la Copa del Rey y también la fase final de la Champions League además del play off del título de liga, para el que ya está confirmada la presencia de su equipo.