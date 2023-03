La plantilla del UCAM Murcia CB sufrirá algún que otro retoque para afrontar el tramo final del curso. Su crisis de resultados en la Liga Endesa, con solo una victoria en toda la segunda vuelta, más las dificultades que está encontrando el equipo para sacar los partidos lejos del Palacio de los Deportes provocan que el conjunto universitario se vea casi obligado a tener que realizar un esfuerzo de cara al último sprint de la temporada, donde también peleará por una billete para la Final Four de la Basketball Champions League en su eliminatoria ante el Unicaja.

"Estamos buscando y tenemos un par de operaciones abiertas, solo nos falta la respuesta de los jugadores", ha explicado Alejandro Gómez, director general del UCAM Murcia, este martes en su encuentro con los medios de comunicación. Y es que la llegada de refuerzos puede que no se limite tan solo a cubrir la baja de un Jordan Davis que el pasado febrero se marchó al Hamburgo, sino que también puede suponer la llegada de caras nuevas en otras posiciones en las que el equipo también está sufriendo ese desgaste en las últimas semanas. "El pasado viernes estábamos convencidos en poder cerrar una o dos operaciones, y la final se fastidiaron. Estamos en el mercado y no vamos a dejar de estar, porque tenemos que mejorar el aspecto físico y la energía del equipo. Eso no quiere decir que los que ahora mismo están no lo estén dando todo, pero a veces no es suficiente en cuanto a energía o calidad en algunas posiciones", ha asegurado Alejandro Gómez.

"Si queremos fichar jugadores para algunas posiciones, significa que hemos encontrado alguna carencia en el equipo y vienen para tapar ese agujero. Hay jugadores que están sumando más minutos de lo habitual u otros con roles que no son los ideales, y esa es la realidad. A día de hoy no hemos encontrado lo que estábamos buscando, y otros nos han dicho que no pueden venir. Jugadores que son conocidos y que tienen un impacto directo en la competición. Con dinero puedes ir a por jugadores más contrastados, que ya saben lo que te pueden aportar, pero al haber menos ahora en el mercado existe una mayor dificultad", ha expresado el director general del UCAM Murcia. "En el mercado no existen jugadores como los que queremos nosotros en el paro esperando, sacarlos de su equipo actual está complicado. Y más sin tener plazas de extracomunitarios disponibles hasta ahora. En todos los años que llevo aquí se me ha caracterizado por no haber tenido problemas en el mercado, y creo que cuando digo que no están saliendo las operaciones es porque es así", ha comentado.

La derrota y la imagen ofrecida el pasado sábado ante el Covirán Granada ha vuelto a encender las alarmas en el club murciano, que quiere evitar un sufrimiento innecesario en una competición doméstica en la suma 9 victorias y tan solo una de ellas en la segunda vuelta. "A nivel personal tengo a varios jugadores que pensaban que iban a ser más importantes a nivel de carácter, hay jugadores que son demasiado buenos chicos, que les está costando desarrollar su juego y que no está al nivel que hemos visto que otras temporadas han sido capaces de dar. Si hubiéramos podido reforzar al equipo en algunos momentos de la temporada quizá nos hubiera venido bien, porque estos jugadores hubiesen tenido menos presión", ha dicho Gómez y ha añadido que "estamos hablando que hemos ganado un partido de los últimos seis en la ACB, pero también son 3-4 victorias si contamos los de la Champions, donde hemos ganado al Lenovo Tenerife, Unicaja o al Bilbao Basket en su casa. Hay que valorar al equipo de manera global, y el esfuerzo que supone eso. Nos gustaría competir mejor en la ACB, y haber competir mejor en Granada. Claro que también tenemos ese punto de cabreo, pero hay que ser realistas y saber cuáles son nuestras limitaciones y no hundirnos".

"Sito Alonso es el mejor entrenador que puede tener el UCAM Murcia"

Preguntado por la continuidad de Sito Alonso, después de cuatro temporadas y media en las que se ha convertido en el entrenador con más partidos de la historia en la ACB a cargo del club murciano, Alejandro Gómez fue rotundo. "Sito Alonso es el mejor entrenador que puede tener ahora mismo el UCAM Murcia. No porque sea bueno, sino porque tiene algo más que otros como su implicación, ganas de ganar y la manera que compartimos de ver el baloncesto. Entiendo que haya gente que no le guste, que se aburra de los entrenadores cuando están mucho tiempo, pero Sito Alonso es el mejor entrenador que podemos tener ahora mismo", ha asegurado.

Por otro lado, Alejandro Gómez también valoró el emparejamiento de los cuartos de final de la Basketball Champions League ante el Unicaja Málaga, donde el equipo murciano no contará con el factor cancha a su favor. "Me parece una eliminatoria que desde antes del sorteo ya tenía la sensación de que nos iba a tocar. Creo que Andalucía es un patrocinador importante de la Champions y que ya ha negociado poner el dinero del canon para organizar la Final Four si Unicaja se clasifica. Creo que no estamos en igualdad de condiciones en la competición, y sabiendo tu etiqueta, en la que todo el mundo te ve como alguien inferior, como un sitio que no interesa, a nosotros solo nos queda motivarnos más", ha señalado.