Desde el primer día de trabajo en la oficina, ya en los test de Jerez de la semana pasada, demostró que la categoría intermedia, salvo caída o lesiones graves, va a tener este curso un piloto a batir, campeón del mundo en 2021 de Moto3. Sólo en una ocasión no ha sido el mejor en las dos últimas semanas el mazarronero, en la última jornada de entrenamientos de cara al Gran Premio de Portugal. En cualquier caso, salir en la primera fila es una garantía de, al menos, luchar por el podio. Pero antes de todo el trabajo en pista, Acosta hizo otro vital durante el invierno para ganar cinco kilos de masa muscular que le van a permitir dominar con mayores garantías su motocicleta con motor tricilíndrico Triumph de 765 centímetros cúbicos, que esta campaña ha aumentado en cinco caballos la potencia y en 400 revoluciones por minuto. Y todo ello gracias también a que, como reconoció ayer, «he aprendido a comer» después de vivir varios episodios de ansiedad.

En Portimao, en un circuito que parece una montaña rusa por sus constantes subidas y bajadas, donde ya había triunfado tanto en la Red Bull Rookies Cup como en Moto3, ‘El Tiburón’ volvió a sacar a pasear su bandera después de una carrera memorable, más propia de un veterano que de un recién llegado, porque Acosta, de nuevo con el 37 en su carenado, aún es eso pese a llevar ya tres años. Realizó una salida conservadora, evitando estrés pero manteniendo la posición desde la que partía en la parrilla de salida. Dejó al filandés Filic Salac y Arón Canet, el piloto de los mil tatuajes y la pajarita de madera que ya el año pasado se tuvo que conformar con acabar segundo tras Augusto Fernández, que se ‘pelearan’ en las dos primeras vueltas. Y sin grandes alardes ni correr excesivos riesgos, en el tercer paso por meta ya era el líder de la prueba.

«Me quedé muy delgado porque no me entraba nada en el cuerpo»

Pedro Acosta desveló varias situaciones que ha vivido en los últimos meses tras la carrera. En declaraciones a DAZN, comentó que ha vivido recientemente problemas de alimentación y ansiedad: «Antes me daba mucho asco la comida. Había momentos en los que no me entrada nada en el cuerpo y me quedé muy delgado. Era meterme algo en la boca, y tal y como entraba, salía. Pero bueno, hemos aprendido a comer, que suena raro», comentó ‘El Tiburón’. Además, también afirmó que durante el invierno no solo ha trabajado con la moto de velocidad, también lo ha hecho con una de trial: «Empecé a hacer trial en La Caseta, en Murcia, con Adri», añadió.

Sobre la carrera señaló que «fue dura porque Canet no cometía fallos. Hemos mejorado el inicio de las carreras porque hemos conseguido adelantar a gente, aunque haya sido a dos, algo que era impensable el año pasado en las tres primeras vueltas. Hemos mejorado muchísimo en un invierno que ha sido muy largo pero que me ha servido de mucho. Ahora es el momento de centrarnos en Argentina y en la próxima carrera», concluyó.