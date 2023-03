La trayectoria del Real Murcia esta temporada en Primera Federación es rectilínea y uniforme. A pesar de los cambios en la plantilla en el pasado mercado invernal, poco ha cambiado en el conjunto grana en cuanto a su obtención de puntos en un periodo de tiempo determinado. Sin altibajos. Así es son los datos de la plantilla que dirige Mario Simón después de prácticamente igualar sus mismas cifras en el primer tramo de la segunda vuelta respecto a las nueve primeras jornadas del curso.

El Real Murcia no se sale de su guion. Ni para sumar más, ni para dejarse nada por el camino. Finalizó la primera vuelta con 30 puntos en su casillero, y el play off, según los datos del pasado curso como referencia, puede cerrarse en sesenta. Por lo que los granas deben conseguir la mitad de los 30 puntos que restan en juego en el calendario para asegurarse su presencia en las eliminatorias. Pero la calculadora del Murcia es igual de lenta que fiable.

Y es que si en las nueve primeras jornadas de liga fue capaz de añadir 15 puntos a su casillero, ahora son 14 los que suma a falta de diez jornadas para concluir el segundo giro al calendario. De hecho, el punto que le falta es el que ha hecho que el equipo de Mario Simón se vea fuera de la zona de play off de ascenso después de 14 semanas consecutivas ocupando esas posiciones. Un pequeño detalle que puede marcar las diferencias en este tramo final del curso, donde el equipo murciano ha perdido acierto cara a portería respecto al principio del curso.

La falta de pegada también fue una constante en el inicio de la temporada, sin embargo, con el paso de las semanas, el equipo murcianista se mostró algo más eficaz. Catorce fueron los goles que anotó el Real Murcia en las nueve primeras jornadas, cinco más que los que presenta ahora (9) después de encadenar dos empates consecutivos a cero (Sabadell y La Nucía). No obstante, también ha recibido cuatro menos, ya que tan solo ha encajado cinco goles en nueve partidos, mientras que a principios del curso salía a una media de gol encajado por encuentro (9).

Lo cierto es que, a pesar obtener un punto menos, el Real Murcia tan solo ha perdido un encuentro en esta segunda vuelta. Sin embargo, los cinco empates están lastrando a los de Mario Simón en su intento por dar un paso adelante para devolver al club a una promoción de ascenso a Segunda División. El calendario asimétrico hace que los rivales a los que se enfrentan los granas no sean exactamente los mismos en este tramo escogido de la primera vuelta respecto la segunda. No obstante, tan solo tres equipos son los que varían en ese periodo de tiempo con los datos que actualmente presenta el equipo murciano.

Intercity, Real Unión y Numancia, equipo al que precisamente se medirán los granas este domingo (12.00 horas, Insports TV) en Los Pajaritos, son los únicos que no se encuentran en estos nueve partidos en los que los granas han sumado tres victorias, cinco empates y una derrota. En el primer tramo del curso, el Real Murcia conquistó sus quince primeros puntos después de cuatro victorias, tres empates y dos derrotas.

«Creo que gol no nos falta, nos está faltando acierto, a mí me preocuparía si al equipo le costase generar ocasiones. El equipo quiere, genera, pero de los últimos cuatro empates, el partido contra el Sabadell fue el más ajustado y con menos oportunidades», explicaba Mario Simón el pasado domingo tras encadenar cuatro empates consecutivos. El entrenador grana apostó por primera vez en este curso ante La Nucía con dos delanteros de inicio -Alberto Toril y Dani Romera-y la duda para esta jornada será ver si el técnico seguirá apostando por este esquema también lejos de Nueva Condomina para tratar de sumar de nuevo de tres en tres ante un Numancia que también está atravesando un bache en cuanto a resultados en el mes de marzo en el que todavía no ha visto portería tras empatar a cero ante Castellón y Atlético Baleares y perder ante la Real Sociedad B (3-0).

El club mantiene la promoción de entradas ante el Cornellá

El Real Murcia ha vuelto a lanzar una nueva promoción para animar a los aficionados a que acudan al estadio en su próximo encuentro liguero del grupo II de la Primera RFEF en casa. Las entradas para ese choque que se disputará el domingo 2 de abril a las doce del mediodía ante el Cornellá se pueden adquirir por cinco euros para el público en general y por dos para los estudiantes de la UMU y los infantiles. Además, los abonados, que obviamente tendrán acceso gratuito, tendrán derecho a comprar entradas adicionales a mitad de precio para ese encuentro de la trigésima jornada del campeonato.

Las localidades se pueden adquirir en las dos tiendas oficiales del club, la del propio estadio y la de la plaza Fuensanta, y también de manera online en la página web del club. El propósito de la entidad que gestiona Felipe Moreno y preside Agustín Ramos es el de seguir atrayendo a espectadores al coliseo grana para apoyar al equipo en su lucha por lograr un billete para disputar el play off de ascenso a Segunda División al término del curso.