Lorenzo Albaladejo (San Javier, 4 de mayo de 1990) era el líder mundial de salto de longitud paralímpico en 2020 cuando fue diagnosticado con el síndrome de Churg-Strauss, enfermedad rara que inflama los vasos sanguíneos, que le afectó a los pulmones y que provocó que tuviera que estar dos semanas en la UCI. Pasó de pesar 65 kilos a casi 100 al tener que tomar más de veinte pastillas diarias, entre ellas 60 gramos de corticoides.

Entonces estaba becado en la Residencia Blume tras lograr dos diplomas olímpicos y sumar hasta nueve medallas en Campeonatos de Europa en las distancias de 100, 200 y 400 metros. Pero de un día para otro su trayectoria deportiva se vio truncada, aunque con la fortuna de encontrar los médicos que le proporcionaron un tratamiento biológico gracias al cual ha perdido 35 kilos y ahora solo tiene que tomar dos pastillas diarias y pincharse una vez al mes.

Albaladejo recuerda que «pasé de ponerme número uno del mundo en longitud a no poder subir las escaleras de mi casa. Cogí toda mi vida de la Residencia Blume, la metí en paquetes y me vine para Murcia. Todo eso fue bastante traumático, un paso bastante duro, pero por suerte, gracias al trabajo de los médicos del Comité Paralímpico y de Los Aros, estoy aquí».

Este domingo, en Madrid, se volverá a poner un dorsal, aunque no será en la alta competición «porque entraña un riesgo para mi organismo», explica, pero sí que correrá la VII Carrera ProFuturo, prueba solidaria a favor del programa de educación digital impulsada por Fundación Telefónica y Fundación la Caixa para reducir la brecha educativa en el mundo, puesto que «mi enfermedad no me impide ponerme las zapatillas y echar una mano en una buena causa».

«He cambiado el deporte de alta competición al que me he dedicado durante muchos por otro más solidario», dice un Albaladejo que también está desarrollando el Programa Relevo Paralímpico en la Región de Murcia junto al Comité Español, el Gobierno Regional y ElPozo, y que recluta a todas las personas con discapacidad para el deporte.