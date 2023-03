El Real Murcia, de empate en empate y fuera del play off

Poco se le puede reprochar al Real Murcia en el partido de ayer. Pese a que los granas no pasaron del empate a cero en casa ante La Nucía, las ocasiones llegaron siempre del bando local y los únicos que fueron a por la victoria fueron los murcianistas.

El problema es que el empate de este sábado, ante un equipo que acabó jugando 20 minutos con diez, no es un pinchazo aislado, el problema es que el 0-0 en Nueva Condomina viene después de un 0-0 en Sabadell y de un 1-1 ante el Barcelona B y de un 1-1 frente al Calahorra. Cuatro puntos de doce justo en el tramo de la temporada donde ganar tiene más importancia y donde los rivales más aprietan. De ahí, que el 0-0 contra La Nucía no tenga nada de positivo, porque el 0-0 frente a La Nucía fue la gota que colmó el vaso para salir del play off.

Llevaba muchas jornadas el Real Murcia jugando con fuego y ayer se quemó. Después de muchas jornadas, los granas no dormirán entre los cinco primeros. La mala noticia será considerada como un hecho aislado por los más optimistas, pero también es un aviso a tener en cuenta y del que muchos ya venían advirtiendo.

Sin ningún jefe en el palco -Agustín Ramos, el presidente-no presidente, no asistió al encontrarse de viaje y Felipe Moreno, el no presidente-presidente, tampoco acudió al no encontrarse fuera de España-, nadie pudo elevar la mirada para intentar entender qué está pasando. Tampoco hizo falta. Solo hay que mirar la clasificación para darse cuenta de que algo no va bien. Y ayer, cuando Mario Simón quiso rectificar, se vio que corregir errores ya adheridos a la piel no es una cosa de un día para otro.

Un lobo será siempre un lobo aunque se vista de cordero, y un cordero será siempre un cordero aunque se vista de lobo. Pues algo así le ocurre al Real Murcia en este 2023. Cuando llevas casi tres meses siendo un equipo miedoso y conservador, no puedes pensar que con despertar un día y poner a cinco delanteros ya va a ser suficiente para conseguir la victoria.

Porque eso es lo que ha conseguido Mario Simón una jornada tras otra desde que comenzase este año. Cada semana, instalado en play off y con un pequeño colchón de puntos, el técnico grana era feliz incluso con un empate. Pero cuando las igualadas se han ido acumulando y cuando los rivales te han pisado prácticamente los talones, ya no quedaba otra que reaccionar de la forma que fuese.

De ahí, que este sábado, ante La Nucía, Simón apostase por un once con dos delanteros. Lo que le llevaban pidiendo los aficionados varias semanas de golpe se hacía realidad. Y el Real Murcia, ya fuera por la presencia de dos puntas o por la necesidad de ganar, mejoró. Aunque costó adaptarse al partido, cuando cogió el mando, se convirtió en un equipo insistente y que siempre miró arriba, algo extraño.

Pero no es fácil corregir errores ya adheridos. Y el Real Murcia, que es un equipo que no sabe atacar, que es un equipo que trabaja día a día para mantener el equilibrio y para no dar ventajas en defensa, vio pronto como le pasaba factura la falta de claridad en los últimos metros.

Tuvo que salir Armando al rescate ofensivo de los murcianistas en la primera parte. El centrocampista, desahuciado por obra y gracia de Mario Simón, demostró que puede ser de ayuda. Las dos mejores ocasiones del partido las protagonizó él. Primero se inventó un zapatazo que sacó Facu y luego estrelló un balón en el poste. Antes del descanso también la tendría Javi Rueda, confirmando que es el cabeceador oficial de las jugadas de estrategia. Se marchó por poco su remate tras el lanzamiento de córner de Pedro León.

Era el muleño el encargado de todas las acciones a balón parado. Y hubo muchísimas. Sin embargo, una vez más el Real Murcia demostró que aunque ha mejorado, todavía no da la importancia que tienen este tipo de jugadas para cambiar los partidos que no hay forma de desatascar.

Tenía el Real Murcia el control del balón ante un rival que apenas puso en aprietos a Joao y que se dedicó a defender el 0-0 como fuese. También tenía el Real Murcia las ganas que le han faltado en otros partidos anteriores. Eso le llevaba a mirar arriba, pero no había ninguna claridad en la toma de decisiones. Y eso hacía que Toril y Romera apenas recibieran balones, lo que les llevó a tener que hacer la guerra por su cuenta para tener algún tipo de protagonismo.

Ni moviendo el banquillo pronto consiguió Mario Simón la victoria que necesitaba de manera urgente. Iban saltando Arnau Ortiz, que también lo intentó ante Facu; Loren Burón, Aguza, Pablo Ganet y Andrés Carrasco, pero pese a que el asedio aumentaba, nadie veía claro que el Real Murcia pudiese desequilibrar el marcador. Y es que, al problema que tienen los granas con el gol, se le unía la falta de ocasiones claras,.

Hasta quince disparos acumularon en 90 minutos, un éxito teniendo en cuenta lo poco que se deja ver el Real Murcia en el área contraria, pero por mucho que los granas se disfrazaron de lobo, La Nucía, que jugó con diez los últimos 20 minutos, demostró que simplemente es un cordero. Habrá que seguir practicando el aullido para dar realmente miedo y para recuperar un puesto en una zona de play off que cada vez tiene más novias.

Mario Simón: «No nos falta gol, nos falta acierto»

El Real Murcia empató ayer su encuentro ante La Nucía, de nuevo reparto de puntos para el conjunto grana, que ya cosecha cuatro empates consecutivos. Mario Simón lamentaba que una semana más no llegara la victoria: «La segunda parte ha sido nuestra, con un montón de llegadas, pero te vas con el sabor de boca de haber dado mucho pero no conseguir resultado», comentó Mario Simón.

El técnico grana, que probó con un sistema con dos delanteros, decía al final del choque que «estoy contento porque hemos conseguido lo que queríamos que era generar ocasiones, no hemos podido ganar, pero el plan de partido ha conseguido los objetivos».

Otra de las novedades fue la aparición de Armando, quien jugó en lugar de Julio Gracia, que no pudo estar ayer ante La Nucía. Armando fue de los jugadores que tuvo las ocasiones más claras, estrellando un balón contra el poste. «Ha ido de menos a más, se nota que llevaba tiempo sin jugar, pero se ha metido en el partido, y ha tenido tres ocasiones claras, su participación ha sido bastante buena».

El susto lo dio Ale Galindo, quien dio la sensación que se retiraba con molestias, y eso hizo que saltasen las alarmas. «De momento no tiene nada, no era nada muscular, simplemente que ha tenido un choque y ha salido dolorido del golpe», afirmó Mario Simón.

El Murcia tan solo ha marcado un gol en sus últimos 3 encuentros, algo que no le da buenas sensaciones a la afición. «Yo creo que gol no nos falta, nos está faltando acierto, a mí me preocuparía si al equipo le costase generar ocasiones. El equipo quiere, genera, pero de los últimos cuatro empates, el partido contra el Sabadell fue el más ajustado y con menos oportunidades», finalizó Mario Simón.