El Fútbol Club Cartagena disputa esta tarde un encuentro vital para sus aspiraciones de play off frente al Villarreal B (18.30, LaLigaSmartbank TV) en el Estadio de la Cerámica, casa del primer equipo groguet. Octavos y a siete puntos del Albacete, que es sexto, los albinegros tienen una oportunidad de oro para recortar distancias con la zona de promoción tras la derrota de ayer de los manchegos frente al Granada. No estarán solos para luchar por la victoria, ya que el desplazamiento de los aficionados cartageneros superará la centena, sin embargo, las bajas marcarán el duelo: Luis Carrión tiene las bajas de Jairo, Eteki, Miguelón, Alcalá y Sadiku, que no han viajado con el equipo por molestias. Kiko Olivas está completamente restablecido de su lesión y disponible para jugar.

Se juega el Cartagena gran parte de sus posibilidades de entrar en la promoción de ascenso a final de temporada en el partido de hoy. Con 44 puntos, los cartageneros se encuentran a 7 del Albacete -51-, que cierra el play off en sexta posición, con un partido menos. De ganarlo, los de Luis Carrión se colocarían a sólo 4 y entrarían de lleno en la pelea con 30 puntos todavía en juego y no sólo eso, sino que alejarían a su rival de esta tarde a 6 puntos. Sin embargo, de perder, el Villarreal B superaría en la tabla a los albinegros con los mismos puntos. Quiere olvidar el FC Cartagena el mal trago del último partido en casa ante el Andorra. El conjunto de la ciudad trimilenaria se encontraba en plena forma y en una racha de buenos resultados tras ganar al Eibar, Real Oviedo, empatar con el Alavés y volver a vencer a la Ponferradina cuando recibió al cuadro pirenaico en el Cartagonova. Todo estaba a punto para una nueva victoria, pero los andorranos endosaron un duro 0 a 3 al cuadro cartagenero para dejarle con las ganas de acercarse al play off. El estilo de juego de los de Eder Sarabia, que ya complicó mucho la vida al Cartagena en la primera vuelta, se acabó imponiendo con mucha ventaja gracias a los dos goles al comienzo de la segunda mitad. Esa y otras cuestiones son las que quiere corregir Carrión en Villarreal. Por su parte, los valencianos llegan con una racha un tanto irregular, pero en línea ascendente. Después de caer de manera consecutiva ante Granada y Mirandés, el filial amarillo ha recuperado las sensaciones ganando al Racing y al Alavés y empatando en el último partido en Ibiza, aunque, entre tanto, cayeron derrotados en Ipurúa. Han dejado su puerta a cero en las dos jornadas posteriores y quieren robar al Cartagena su octavo lugar, a tres puntos de diferencia. En cuanto a las bajas, el lateral derecho es una gran incógnita de los albinegros ya que Luis Carrión no podrá contar con Miguelón y tiene dudas con Iván Calero, que sólo ha entrenado en la última sesión de la semana. Por otra parte, Jairo no está disponible pese al positivismo de Luis en la previa y a su baja se unen Miguelón, Eteki, Alcalá y Sadiku. Kiko Olivas ya está recuperado y disponible tras dos jornadas lesionado. Carlos Sánchez y Farru, del filial, viajan con el equipo.