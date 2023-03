Carlos Alcaraz disputará las semifinales de Indian Wells por segundo año consecutivo. Una ronda en la que tratará de imponerse a Jannik Sinner para alcanzar la final de este torneo, por primera vez en su carrera, y seguir con su sueño de recuperar el número 1 del mundo del tenis masculino.

El murciano llega a las semifinales después de derrotar este jueves al canadiense Felix Auger-Aliassime por un doble 6-4 tras dos horas de partido.

El jugador de El Palmar superó con mucha solvencia y buen tenis su primer gran examen en el evento californiano, escenario donde pudo descifrar por fin al norteamericano, un rival que se le había resistido en sus tres anteriores enfrentamientos, el primero inconcluso porque se tuvo que retirar en los cuartos de final del Abierto de los Estados Unidos de 2021.

Sin embargo, en el tramo final de la pasada campaña, con los dos al alza, Auger-Aliassime había sido capaz de derrotar al de El Palmar en la Copa Davis y en la final del torneo de Basilea (Suiza), ambos en pista dura cubierta y partía a este enfrentamiento con esa ventaja moral, con el añadido de que en todos sus partidos aún no había perdido su saque con el actual número dos del mundo.

Pero esta vez Alcaraz encontró la fórmula para romper estas dos 'maldiciones'. Y lo hizo con un tenis de alto nivel, el necesario para deshacerse del canadiense que también jugó muy bien, pero que esta vez no pudo contrarrestar a su oponente, que vuelve un año después a las semifinales en Indian Wells, perdidas en 2022 ante Rafa Nadal, y que se queda a dos victorias de recuperar el número uno del mundo.

Estadísticas: Alcaraz contra Sinner

Este será el 5º enfrentamiento oficial de la ATP entre el español y el italiano. Un duelo que romperá el empate en su global de choques directos de la ATP, puesto que ambos cuentan con 2 victorias frente al otro. Aunque si contamos también su partido en el Challenger de Alicante 2019, el actual n.º 2 de la ATP supera a su rival por un triunfo.

Su último encuentro se produjo en los cuartos de final del US Open de 2022. Una eliminatoria en la que el murciano tuvo que remontar un 3-6, 7-6, 7-6, tras las tres primeras mangas, para lograr el pase a las semifinales de este Grand Slam en el quinto set (2-3).

Estos han sido los resultados de los cuatro partidos oficiales de la ATP que han disputado Carlitos Alcaraz y Jannik Sinner:

US Open 2022 (QF) - J. Sinner vs. C. Alcaraz: 3-6, 7-6(7), 7-6(0), 5-7, 3-6

Umag 2022 (Final) - C. Alcaraz vs. J. Sinner: 7-6(5), 1-6, 1-6

Wimbledon 2022 (R16) - J. Sinner vs. C. Alcaraz: 6-1, 6-4, 6(8)-7, 6-3

Masters 1000 París 2021 (R32) - J. Sinner vs. C. Alcaraz: 6(1)-7, 5-7

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner

La semifinal se disputa este sábado 18 de marzo en el segundo turno del día, después del enfrentamiento entre Medvedev y Tiafoe, que está previsto que comience a las siete de la tarde hora española.

¿Cómo llegan ambos tenistas?

Carlos Alcaraz logró su primera victoria oficial ante Auger-Aliassime (6-4, 6-4) para avanzar por segundo año consecutivo a las semifinales de Indian Wells. Ronda en la que el año pasado se enfrentó a Rafael Nadal, quien ha dado pistas sobre su regreso.

Hasta el momento, el español de 19 años ha superado todas las eliminatorias con paso perfecto, sin conceder ningún set, y está a un paso de alcanzar su tercera final consecutiva en esta temporada.

Por otra parte, el italiano Jannik Sinner venció a Taylor Fritz (4-6, 6-4, 4-6) en los cuartos de final. Un encuentro que se alargó hasta las 2 horas y 17 minutos y en el que cedió su primer set en este torneo.

El n.º 13 del ranking ATP disputará su tercera semifinal de 2023, después de haber superado las dos anteriores, y se presenta a este choque con un historial de 16 victorias y 3 derrotas en esta temporada.