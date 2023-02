Que el UCAM Murcia no haya ganado en Utrera no es ningún drama por la gran trayectoria que acumula el equipo en esta segunda vuelta. Sin embargo, sí que se puede catalogar como un fiasco importante por la jornada que se le presentaba delante y por el desarrollo del encuentro en sí, en el que no dieron la talla y quizá, merecieron un mayor castigo ante un Utrera más luchador y con bastantes más llegadas que el equipo universitario.

Tenía una gran ocasión para meter tierra de por medio con el corte de play off, y además para intentar alcanzar al Recreativo de Huelva, que perdió ante el Antequera en casa. Dos pinchazos de los onubenses consecutivos que no ha sido capaz de aprovechar el UCAM Murcia, con dos empates en partidos teóricamente ‘asequibles’ en los que solamente ha sacado dos puntos de seis posibles. Además, pierde una posición frente al Yeclano Deportivo, que no ha fallado ante el Mancha Real y se ha instalado en la tercera plaza.

Lo dicho, estaba permitido fallar en un campo complicado y ante un rival necesitado de puntos, pero el cómo es importante. Y lo cierto es que ayer, el UCAM Murcia mereció, quizá, un mayor castigo ante el colista de la clasificación. La actitud no fue la correcta y apenas pudo llegar a zonas de peligro durante todo el partido. Recordó al equipo sin alma de hace unos meses, el que estaba estancado en la mediocridad de la tabla en Segunda RFEF. No funcionó nada prácticamente desde el inicio del partido, y eso que recuperaba Jorge Romero a Chumbi y Edu Oriol tras cumplir ciclo de amonestaciones. No llegó a portería y, pese a que intentó dominar el centro del campo, los jugadores que más pases dieron fueron José Cruz y Javi Ramírez entre ellos. No lograron nunca involucrar al centro del campo en tareas creativas y eso dificultó en demasía las llegadas de los universitarios.

Leyendo esto, podrían pensar que la crítica está siendo muy dura ante un equipo que encadena nueve jornadas consecutivas sin perder. Pero más allá de los números y las estadísticas, lo cierto es que el UCAM Murcia lleva tres semanas en retroceso, tanto en juego como en mentalidad. Negó Jorge Romero que fuera por la excesiva relajación del buen momento, pero hay mimbres para pensarlo.

El UCAM Murcia no pudo desarbolar al Utrera durante todo el partido. Quería imponerse en el centro del campo en una superficie que no era la ideal para su juego. El césped artificial nunca ayuda al control de pelota y el UCAM intenta, en la mayoría de los partidos, crear superioridad a través de ello. Le costó muchísimo generar con fluidez y con el paso de los minutos fue perdiendo notoriedad. De hecho, fue el Utrera el que tuvo las aproximaciones más peligrosas en la primera mitad. A través de centros laterales, sobre todo por la derecha, el equipo andaluz trató de hacer daño. La intención de los locales estaba ahí. Al contragolpe, acumularon ciertas llegadas peligrosas que finalmente quedaron en nada. Mientras, los universitarios no lograban ni aproximarse a los dominios de Antonio Ayala, que no tuvo que intervenir en todo el partido.

Los goles, tras el descanso

Sabía Jorge Romero que tenía que cambiar algo, su sistema no estaba funcionando. Tras la reanudación dio entrada a David Luna y Manu Ramírez. El juego no mejoró mucho, pero el lateral dio más profundidad y el extremo fue nuevamente decisivo, pues puso el centro tras un córner para que el UCAM se adelantara en la primera que tuvo. Centró y tras dos rechaces, la pelota le llegó a un Salazar que hizo su segundo gol de la temporada en el momento más necesario para él.

Todo parecía ir viento en popa para el UCAM, pero fue un espejismo. El Utrera, a los doce minutos, consiguió el tanto del empate por mediación de Perotti tras una jugada en el que la contundencia defensiva brilló por su ausencia.

En los últimos minutos, el Utrera, espoleado por el gol, trató de llevarse el encuentro nuevamente por las bandas, pero ninguno de sus ataques surtió efecto y no logró tres puntos vitales para ellos. Semana de nulos resultados para el UCAM, que ve como pierde la tercera posición de la clasificación y se estrecha el cerco con el corte de play off. Mucho que mejorar para las próximas jornadas si quiere tener un final de liga tranquilo.