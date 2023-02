El STV Roldán cae derrotado en Galicia ante un fuerte Burela (7-3). El encuentro no comenzó de la mejor forma para las roldanenses, el conjunto gallego marcó muy pronto y provocó una cadena de goles de las locales. La primera parte acabó 4-0 a favor del conjunto de Galicia. En los segundos veinte minutos la cosa no mejoró, el Burela marcó el quinto, y el STV Roldán consiguió marcar el primero, pero el partido ya estaba decantado hacia Galicia. Al final el Pescados Rubén Burela marcó dos más y el Roldán anotó dos más, el choque acabó 7-3, y los play off se alejan demasiado para el cuadro murciano.

El Pescados Rubén Burela logró abrir la lata, anotando el primer tanto del encuentro. Antía fue la autora de sumar el gol al luminoso. Una jugada de Irene Samper por la banda, que se marchó hasta línea de fondo y metió un pase directo al segundo palo, donde llegaba Antía para rematar a placer. Si ya la cosa iba mal para las murcianas, el partido se puso más cuesta arriba cuando Patri, la antigua jugadora del STV Roldán, metió la punta de la bota para poner el 3-0 en el marcador. Jeny recibió el esférico en la banda izquierda, y chutó desde esa posición, el cuero iba con dirección al fondo de la red, pero Patri se lanzó a cazar el disparo y fue ella quien anotó el tercer tanto gallego. A falta de cinco minutos para la conclusión del primer tiempo, el STV Roldán volvió a hacer una de las suyas en defensa y provocó que Burela anotase el cuarto. El conjunto pachequero intentó salir con el balón desde su área, pero apareció Patri con la presión que hizo que las pachequeras perdiesen la pelota y Emilly disparó a quemarropa y mandó el cuero al fondo de la red. La cosa no mejoraría en el segundo tiempo. A los cuatro minutos de arrancar la última parte del encuentro, el Burela sumó su quinto gol. Irene Samper salió a la carrera por la banda derecha con un balón largo que recibió desde el centro del campo. La jugadora gallega chutó al segundo palo, con la fortuna de que golpeó en Alba Gandía, y cambió la dirección del esférico que se coló por el primer palo, y con una Cristina vencida ya al palo largo. El STV Roldán consiguió abrir su marcador personal con un gol en propia meta de Emilly. Laura Fernández sacó de banda, con un balón directo al segundo palo, pero Emilly en su intentó de despejar el esférico, acabó metiéndolo en su propia portería. El conjunto roldanense consiguió su primer gol, aunque no servía de mucho ya que todavía le quedaba mucho que hacer si quería llevarse el encuentro. Ni dos minutos de alegría tuvo el STV Roldán tras su primer gol. Burela respondió al tanto, anotando el sexto para las gallegas, que sentenciarían con un tanto de Irene Samper. El STV Roldán tan solo podía seguir atacando para caer con la cabeza alta. Las murcianas consiguieron su segundo tanto gracias a un remata muy complicado de Marian. Faltaban tan solo cuatro minutos cuando el STV Roldán marcó su tercer gol. Alba Gandía se lanzó directa hacia la guardameta gallega, quien rechazó el balón con el cuerpo. El cuero quedó muerto y con la defensora y la portera de Burela vencidas en el parqué, apareció Noelia Montoro apareció para recuperar el balón y picarla por encima de las defensoras y marcar el tercer gol murciano. El encuentro no dio para más y el Burela se llevó el duelo con un contundente 7-3. El STV Roldán no levanta cabeza y el sueño de los play off se aleja cada vez más.