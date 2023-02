Mario Simón mete el miedo en el cuerpo del Real Murcia

Llegaba el Real Murcia al campo del líder sueltecito. Dos victorias consecutivas habían permitido a los granas olvidar el mal inicio de año y soñar de nuevo con una remontada hacia el liderato. Los fichajes invernales ayudan a ser ambiciosos. El equipo, de hecho, agradeció las incorporaciones desde casi el principio. Era como empezar la escalda después de un mes de enero desastroso. Pero cuando los murcianistas ya parecían lanzados de nuevo, como esos niños que recorren varios metros sin caerse de su primera bicicleta, y cuando se veía la visita al colista como la oportunidad para dar otro paso más, Mario Simón asumió el papel de padre sobreprotector hasta el punto de poner a temblar a los suyos.

Porque Mario Simón, que ya avisaba en rueda de prensa pero muchos pensamos que solo era una forma de no generar confianzas, metió tanto el miedo en el cuerpo al Real Murcia que el Real Murcia solo pudo empatar ante el colista Calahorra. Un punto que solo aviva otra vez el incendio alrededor de la figura de un técnico al que parece que le encanta que le lluevan las críticas.

No sabemos qué dijo el madrileño a sus jugadores en la previa del partido, lo que sí sabemos es que sin decir nada ya lo dijo todo. Porque solo hay que ver la alineación del Real Murcia para darse cuenta de que al técnico le entró la ‘mieditis’, ‘mieditis’ que transmitió a sus jugadores y que influyó en una primera parte que los granas tiraron completamente a la basura.

¿Y qué hizo Mario Simón?, se preguntarán. Pues lo que hizo Mario Simón fue tocar donde no había que tocar. Porque a Mario Simón, pese a que los resultados refuerzan la versión ofensiva del Real Murcia, le pueden sus propios miedos y siempre vuelve a lo mismo aunque sepa que la otra libreta también funciona.

Como volver al trivote hubiera sido tirarse demasiadas piedras sobre su tejado, el madrileño quiso mantener lo ofensivo pero reforzando la parcela defensiva, y la mezcla resultó incomible.

Tenía en su mente el técnico la idea de que la visita a La Planilla iba a ser de las más difíciles de lo que queda de la temporada y eso transmitió a sus jugadores, y sus jugadores, que nunca han sido niños desobedientes, se creyeron a pies juntillas lo que les decía su técnico.

Entre eso y la alineación, en la que Ale Galindo desaparecía del centro del campo para dejar su puesto a un central -un central, se lo repito por si creen que me he equivocado-, pues pocas cosas podían salir bien. No tuvo la culpa para nada Iván Casado, el elegido ayer para disfrazarse de centrocampista en plena época de Carnaval, tuvo la culpa Mario Simón de que su equipo fuese un juguete roto en manos de un Calahorra hundido en la clasificación.

Porque desde el minuto 1 el Real Murcia fue un conjunto partido, un equipo sin centro del campo, un equipo dividido, en el que la defensa intentaba como podía frenar las arremetidas de los locales y los delanteros rezaban para tener alguna opción en uno de los pelotazos que enviaban desde el área de Joao.

Simón: «Hemos estado cerca de ganar por control y ocasiones» Mario Simón analizaba el choque vivido en La Planilla explicando que había sido «un partido competido, con dos partes diferenciadas». Para el entrenador grana «nos faltó encontrar nuestra mejor versión en la primera parte. Hemos sufrido transiciones tras pérdidas, pero hemos tenido dos o tres ocasiones bastante claras». «Ya en la segunda parte el control ha sido todo nuestro. Hemos sido lo que solemos ser, pero la falta de acierto nos ha penalizado». Sobre los cambios en el once, Mario Simón indicó que «el estado del terrejo de juego» le había llevado a introducir modificaciones para adaptarnos «al juego directo y a las segundas jugadas». El técnico grana se mostró contento con la respuesta de Iván Casado y Alberto González. «Llevaban mucho tiempo sin ser titulares y han cumplido hasta que le han dado las fuerzas. Casado ha tenido que pedir el cambio», comentaba el madrileño. También dijo que el equipo llegaba «con la intención de ganar para dar un paso importante hacia adelante», pero reiteraba que «sumar siempre es difícil. Solo cuatro equipos habían ganado en La Planilla. Nosotros hemos estado cerca de conseguirlo por control y ocasiones». Por último habló del debut de Dani Romera: «Llevaba mes y medio parado por la lesión y esta semana ha entrenado parcialmente, por eso no queríamos forzar. No íbamos a correr ningún riesgo, por eso teníamos claro que como mucho podía jugar entre quince o veinte minutos».



Durante media hora el Real Murcia no dio señales de vida en ataque. Durante media hora el Real Murcia achicaba agua como podía. No contenían ni Gracia ni Iván Casado, y las bandas, especialmente la de Alberto López, eran un despelote, permitiendo que el Calahorra se creciese gracias a Baselga, Davo e Ibarrondo. Solo la debilidad del colista quiso que los granas sobrevivieran cuarenta minutos y que incluso generaran algún chispazo que pudo adelantarse en el marcador.

Pero en el 43 la realidad se presentó en todo su esplandor, cuando Baselga se sacaba un disparo desde la frontal ante el que Joao no pudo hacer nada.

El plan de Mario Simón había hecho aguas, pero Mario Simón no movió ni un dedo tras el descanso. Ante la inmovilidad de su técnico, tuvo que ser el Calahorra el que sacó de su propio error al Real Murcia. Porque los locales, a los que sí se les puede perdonar el tener miedo, dieron un paso atrás y ese paso atrás permitió que los visitantes tuviesen balón y ajustasen líneas.

Y sin casi enterarse el Real Murcia empezó a crecer y a llegar al área contraria, demostrándole a Mario Simón que el Calahorra no era un equipo tan temible como lo pintaba. De hecho, a la mínima, los granas ya habían empatado. Fue en una acción de córner. La puso Pedro León y la remató Javi Rueda como ‘Pedro por su casa’.

Debut de Romera

Había sobrevivivido el Real Murcia a sus propios miedos y lo había hecho con 35 minutos por delante para acabar con el colista, sin embargo Mario Simón siguió sin enterarse de nada. Porque Mario Simón no movió el banquillo hasta el minuto 73. Y cuando lo hizo, lo hizo a fuego lento. De hecho, hubo que esperar hasta el minuto 82 para que entrase Ganet y para que debutase Dani Romera.

Aunque en toda la segunda parte siempre fue el Real Murcia el que buscó el triunfo, no fue hasta el último cuarto de hora cuando realmente fue ambicioso, cuando realmente fue directo a por el Calahorra. Ya era tarde. Muy tarde. No hubo nada que hacer para conseguir algo más de un punto en La Planilla.