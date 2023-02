El entrenador del Fútbol Club Cartagena, Luis Carrión, compareció ayer en rueda de prensa para diseccionar las claves del partido de mañana entre su equipo y el Deportivo Alavés en un duelo especial para él. El de Barcelona fue jugador del conjunto babazorro en la temporada 2009-10 y guarda un grato recuerdo del club. «Tengo un recuerdo muy bueno a pesar de que fue un año complicado. En el club hubo un erte y estábamos en Segunda B, pero jugamos muy bien, la ciudad es preciosa y yo lo pasé muy bien», afirmó. No obstante, no se desvía Carrión del tema que le atañe en este momento. «Ahora vamos a intentar ganarles que para eso vamos allí», añadió.

No ve otra posibilidad el preparador catalán que no sea ganar en Mendizorroza pese a la enorme dificultad que ello supone. Los blanquiazules son el equipo más en forma de la categoría con cinco victorias seguidas y dieciséis goles a favor en esas cinco jornadas, pero el Cartagena tiene ganas de volver a romper los mejores registros. Ya lo hizo en un inexpugnable Ipurúa y quiere repetir hazaña en Vitoria. «Es un partido diferente al de Éibar, pero intentaremos dar la misma versión. Vamos a un campo complicado, pero podemos ganar si hacemos las cosas bien», aseguró Carrión.

El preparador es consciente de todas las virtudes de su rival. «Es un equipo que lo hace todo muy bien. Si domina, es capaz de hacerlo bien y si se siente dominado genera peligro con cualquier balón en largo. En asociación tienen gente muy buena por dentro y variantes. Trabajan bien la estrategia con Salva Sevilla y sus movimientos al remate son buenos», confirmó. Sin embargo, siempre ve el vaso medio lleno el jefe del banquillo albinegro. «También tienen sus partes malas que intentaremos aprovechar», apuntó.

También ve Carrión una clave en el aspecto mental para superar al cuadro vitoriano. «El primer paso para ganar al Alavés es pensar que se puede ganar», expresó. Y Luis lo piensa. «Hemos competido muy bien contra los equipos de arriba tanto en casa como fuera. Hemos ganado en muchos campos y nunca hemos tenido los partidos perdidos. Venimos de ganar en Eibar y vamos con la intención de hacer un buen partido en Vitoria sabiendo que son equipos diferentes y las condiciones cambian, pero el equipo está capacitado», reiteró.

Llega en buen momento el Cartagena, con dos victorias consecutivas, pero precisamente por eso Luis no permite relajación en su equipo. «Cuando ganas tiendes a relajarte y a pensar que te vale con lo que has hecho, pero pasan las jornadas y los que ganan siempre son los que no se relajan. Los buenos equipos siempre van a ganar para elevar el nivel. Nosotros hemos conseguido dos victorias, que no es la hostia, y lo que tenemos que hacer es seguir porque en este mes se decantará lo que pelearemos», manifestó.

En las últimas tres jornadas, Carrión ha mantenido la confianza en un mismo once estableciendo una clara diferencia entre titulares y suplentes, pero intenta mantener en dinámica de juego al máximo número de jugadores posible. «Tengo claro que la gente que no está jugando será importante de aquí al final y tendrá minutos importantes, por eso tenemos que tener a todo el mundo enchufado», explicó. Entre los damnificados, sobresalen Alcalá y Mikel Rico, que han salido del equipo a pesar de estar en buena forma y que Luis considera dos casos diferentes. «Pedro es un chaval de diez y tiene toda mi confianza para entrar en cualquier momento. Mikel es especial, nos da lecciones desde que llegó y siempre me ha ayudado», confesó antes de desvelar que «Ferreiro es la única baja» para el partido.

En el otro lado de la balanza, Carrión destaca la buena adaptación de los nuevos. «Han llegado con muchas ganas desde el primer día, por eso los puse tan rápido en el once. Darío y Eteki han jugado menos, pero tienen las mismas posibilidades de jugar que cualquier otro. Todos han subido el nivel del equipo por su ilusión», concluyó.

Sivera: «Sabemos que vienen con dos victorias»

El portero del Alavés, Antonio Sivera, fue el encargado de atender a los medios de comunicación a dos días del partido en la sala de prensa de Mendizorroza y en ella analizó el choque de mañana a la vez que valoró la buena dinámica del Cartagena en este momento. «Queremos repetir el último partido que hicimos en Mendizorroza, aunque sabemos que el Cartagena nos lo va a poner difícil, como todos los equipos. Intentaremos aprovechar el factor campo», afirmó.

Antonio es consciente de la buena dinámica de los albinegros, no obstante, confía en continuar su asalto al primer puesto. «Sabemos que vienen con dos victorias seguidas, pero nosotros estamos en un buen momento. Debemos aprovechar la situación en la que estamos y seguir hacia arriba», reiteró.

El guardameta es titular con su equipo después de varios años sin lograr el protagonismo que buscaba y ahora pasa por un buen momento. «He disfrutado mucho estos años, pero desde la portería se ven las cosas diferentes. Es emocionante, pero tengo que seguir trabajando con humildad para vivir buenos momentos», expresó.

Los babazorros están lanzados a por el ascenso, pero Sivera prefiere mantener la calma. «Tenemos que ir partido a partido y no pensar en el 28 de mayo, sino en el partido de esta semana. Hay que hacer los deberes y si llegamos con opciones será un gran premio para nosotros», explicó.

Por último, Sivera apeló a su afición para que sigan apoyando al equipo como lo están haciendo. «Poco a poco les hemos enganchado y esa fusión que hay en Mendizorroza se nota en los partidos», concluyó el portero.