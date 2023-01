El UCAM Murcia resistió las embestidas finales del Xerez Deportivo y se llevó un triunfo que vale oro a domicilio (1-2). Un triunfo que supone el quinto partido consecutivo como invicto y que le instala en play off por primera vez en la temporada. No sin antes sufrir. Y es que, los de Jorge Romero sufriendo más de lo previsto en los minutos finales del encuentro, pues los locales, con un gol de desventaja, fueron a por el partido con todo. Y a punto estuvieron de conseguirlo, pero finalmente no pudieron igualar los dos tantos conseguidos por Pito Camacho en la primera parte y Manu Ramírez en la segunda.

Así te lo hemos contado No era un partido más para los universitarios. Significaba dar un golpe sobre la mesa en la clasificación y sumar lo que sería su quinta jornada sin perder de manera consecutiva. Además de mejorar sus registros fuera de casa, que es lo que más les está lastrando en lo que llevamos de curso. El partido tenía todos los ingredientes para el triunfo, pues el Xerez Deportivo era el peor local del grupo y arrastraba una racha de dos derrotas seguidas. El césped de El Chapín estaba en condiciones óptimas para la práctica del fútbol. Y eso el UCAM lo agradeció para desplegar su fútbol con la pelota. Siempre se encuentra más cómodo cuando son dueños de la posesión. El partido comenzó con esa tónica. Los de Jorge Romero, con un fútbol parecido al que desplegan en La Condomina, se hicieron con el partido. Faltaba verticalidad, sí, pero la imagen era radicalmente distinta a la mayoría de los partidos en los que el UCAM juega a domicilio. Entró Pito Camacho de inicio, sustituyendo a un Salazar que ha gozado de toda la confianza de Romero, pero que le está costando mucho hacer gol. Juntó de inicio a Pito y a Chumbi. Y lo cierto es que no le pudo salir mejor al técnico, pues entre los dos fabricaron el primer gol del partido. El delantero aguileño, con un sutil toque de espuela desarmó a toda la zaga jerezana. Pito Camacho se quedó solo ante Jano Quesada y no se puso nervioso para definir. Con su pierna derecha, disparó cruzado e hizo el 0-1 antes del minuto 20. No había creado peligro el equipo universitario hasta ese momento, pero le bastó con un dentellazo del delantero. Todo estaba saliendo a la perfección para el UCAM y para Pito Camacho, que se estrenó en su primera titularidad. Pero la mala suerte hizo acto de presencia en el futbolista almeriense. Se tendió en el suelo con algún problema muscular y tuvo que salir del terreno de juego para dar entrada a Manu Ramírez. Muy mala fortuna para el delantero, que parecía estar cogiendo ritmo. Jorge Romero mantuvo a Javi Moreno en banda izquierda y a Manu Ramírez detrás de Chumbi. Al igual que la semana pasada ante el Sevilla Atlético, tras el gol, el UCAM Murcia dio un paso atrás. Cedió protagonismo y bajó las líneas de presión. A punto estuvo de salirle mal, pues David Agudo tuvo una gran ocasión para empatar el partido, pero el pie de Pau Torres lo impidió. Perdió un balón en una zona muy comprometida Abenza y casi lo aprovecha el equipo local. Golpe sobre la mesa tras la reanudación La segunda parte no pudo empezar mejor para el UCAM Murcia. Mario Abenza, con una gran galopada por la derecha, fabricó el segundo gol universitario. Ganó línea de fondo, pasó atrás hacia Isra Cano, que disparó pero rebotó en la zaga jerezana, y llegó Manu Ramírez, anticipándose a todo el mundo, para empujarla y hacer el segundo. Muy poco contundente el Xerez y no dudó en castigarlo al máximo el equipo universitario. Tras el gol, el Xerez estaba grogui. Parecía más cerca el 0-3 que el 1-2. De hecho, Manu Ramírez pudo hacerlo tras una buena jugada individual, pero su disparo se fue rozando el palo. Y como el fútbol es tan maravillo e impredecible, en uno de los pocos acercamientos que tuvo el Xerez, recortó distancias. David Agudo, tras un buen recorte, la cedió a Erick Aguado, que acababa de salir al terreno de juego, e hizo el primero para los suyos sin demasiada oposición. Erick Aguado hizo estragos en la banda derecha, la defendida por Víctor Mena, desde que salió. Hizo crecer a su equipo y tuvo varias internadas que pusieron en problemas a todo el entramado defensivo universitario. El Xerez, espoleado por una afición que minutos antes les silbó, se echó hacia arriba para intentar igualar el partido. Pasó a dominar posicionalmente el partido. Estaban mejor plantados que los universitarios gracias a una presión constante muy alta que hacía imposible que el UCAM estuviera cómodo. El riesgo de esa táctica era que el equipo andaluz dejaba muchos huecos atrás. Pero no le importó. Tampoco parecía que los murcianos buscaran demasiado salir en transición rápida. En los últimos diez minutos, el Xerez tuvo las ocasiones más peligrosas. Tuvo una ocasión clarísima tras un córner que remató Rafa Parejo, pero Pau Torres metió una mano prodigiosa para salvar el empate. No lo veía nada claro Jorge Romero, pues el equipo local estaba siendo claramente superior al UCAM Murcia desde el gol del Xerez. Tuvo que meter un defensa más, con José Cruz por Isra Cano, que le diera algo más de estabilidad atrás. Finalmente, buscó de todas las maneras el empate el Xerez, con más corazón que cabeza en muchas ocasiones, pero no lo encontró. Se llevó el UCAM Murcia un triunfo importantísimo para sus intereses y para engancharse de forma definitiva al tren de cabeza.