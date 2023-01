El Fútbol Club Cartagena quiere salir de una vez por todas del pozo de malos resultados en el que se encuentra sumido y para ello pondrá todos sus esfuerzos en el partido de esta noche frente al Ibiza (21.00, LaLiga Smartbank TV) en Can Misses. El conjunto celeste es el colista de la competición con tan solo 16 puntos y es, además, el equipo en peor forma de la competición, con cuatro derrotas consecutivas. El cuadro de Luis Carrión no se encuentra mucho mejor ya que solo mejora la peor racha de la liga por un empate, lo que genera un duelo a todo o nada en el partido que cierra la jornada dominical. El perdedor quedará muy tocado, el ganador podrá respirar y un empate no le sirve a ninguno de los dos conjuntos, en alerta roja.

El momento de forma del FC Cartagena es el peor desde que Luis Carrión llegó al banquillo. En las dos temporadas anteriores, el equipo había enlazado, como máximo, una serie de cinco partidos sin ganar y otra de cuatro. La racha actual es peor y en ella encadena ya el equipo seis encuentros sin lograr los tres puntos: perdió ante el Villarreal B, empató en Gijón, se estrelló frente al Racing y cayó ante el Granada. Tampoco pudo con el Huesca y el Tenerife se llevó el premio del Cartagonova. Además del pobre bagaje en cuanto a puntos -solo 2 de 18-, dos aspectos son especialmente llamativos. El primero, la pérdida de fortaleza en casa, ya que cuatro de los seis partidos los ha jugado junto la rambla de Benipila perdiendo tres y empatando uno. El segundo, la excepcional falta de gol. No ha visto puerta el Cartagena en las últimas seis jornadas, un dato demoledor y al que solo se le acerca, en Segunda, la racha de cinco partidos sin marcar de la campaña 2011-12 en la que el equipo terminó dando con sus huesos en el descenso. Todas estas circunstancias han terminado llevando al club a reforzarse con Miguelón e Iván Martos en defensa y Óscar Ureña, Pêpê y Darío Poveda en ataque. Ureña es el único de todos ellos que ya ha debutado, mientras que los demás tendrán hoy su oportunidad a excepción de Poveda, que no ha viajado con el grupo porque no está al cien por cien de su última lesión en los isquios. Carrión desveló cambios en el once y los nuevos pueden encontrar un lugar teniendo en cuenta las bajas por sanción de Musto y Jairo. Por su parte, el Ibiza llega al choque tras caer consecutivamente ante Albacete, Eibar, Las Palmas y Granada, aunque no se fía Carrión, que es consciente de que el colista «ha mejorado en los últimos partidos». Los celestes han realizado una completa revolución en la plantilla, con ocho salidas y cinco llegadas que aligeran el grupo y lo refuerzan buscando una permanencia cada vez más complicada. Los de Alcaraz son últimos, con 16 puntos y se encuentran a 10 de la salvación, por lo que cada partido es una final para los ibicencos, aunque su entrenador ha afirmado que el equipo sigue «vivo y con ganas» de lograr la permanencia en la segunda vuelta. Neskes, cedido al Unionistas de Salamanca CF En medio del intenso ruido por una posible salida de Armando Sadiku del conjunto cartagenero, el canterano Alejandro Domingo Gómez ‘Neskes’ se ha marchado cedido a Unionistas de Salamanca. La cesión del joven jugador era un tema prioritario en este mercado invernal, pero la operación se ha retrasado hasta casi el final del mercado por decisión del jugador. Con varias ofertas sobre la mesa, la intención del granadino era la de no equivocarse con su destino y escoger un equipo que funcionara bien con sus características, lo que le ha llevado a decidirse por Unionistas. El conjunto de Salamanca milita en el Grupo I de Primera RFEF y allí concluirá Neskes la temporada. El futbolista, de 21 años, ha disputado esta temporada tan solo 133 minutos con el primer equipo albinegro entre liga y Copa, lo que ha provocado su cesión en busca de oportunidades para seguir creciendo. En la temporada anterior, la de su aparición con la primera plantilla, Neskes disfrutó de un total de 714 minutos en 26 partidos, que se concentraron en la primera mitad de temporada mientras que en la segunda su protagonismo disminuyó mucho. En total, el centrocampista acumula 31 encuentros con el FC Cartagena y suma una asistencia. Unionistas marcha en duodécima posición del primer grupo de Primera RFEF con 26 puntos, a solo cuatro del descenso y más lejos del play off de ascenso, a 8 unidades, en el que están el Alcorcón, el Córdoba, el Real Madrid Castilla, el Deportivo y el Racing de Ferrol. Neskes llega para reforzar el centro del campo y ayudar al equipo a lograr la permanencia.