El STV Roldán tiene una oportunidad para abrir de nuevo sus vitrinas, para añadir un nuevo título, casi cuatro años después. El conjunto de Murcia se enfrenta este fin de semana a la Supercopa de España, y lo hace contra Melilla, Burela y Atlético Navalcarnero. Para enfrentarse a las gallegas y a las madrileñas, debe vencer a Melilla, conjunto al que se mide hoy, en el pabellón Vista Alegre. El encuentro se podrá seguir a través de RTVE Play, a partir de las 14.15 horas.

El conjunto pacheqeuro no llega al encuentro con el papel de favorita, debido a su irregular rendimiento en la temporada regular. Joaquín Peñaranda tiene como objetivo llegar a la final de esta competición, y no por ganarla, sino por darle al equipo el plus de motivación que le falta para seguir peleando la liga como hicieron la temporada pasada.

En Roldán aún sueñan con que el equipo vuelva a reinar como hizo en aquellas dos gloriosas temporadas, donde en la 2017-2018, fueron campeonas de Liga, y en la siguientes salieron victoriosas de la Final del campeonato de Europa, donde vencieron a uno los equipos líderes del fútbol sala femenino, el kick Off de Milan. Un partido donde las murcianas le endosaron un 5-2 a las italianas, con un hat-trick de la capitana Mayte Mateo.

El STV Roldán llega a la Super Copa, con un resultado amargo tras las tablas de la jornada pasada ante Ourense, donde las pachequeras cedieron el empate en la segunda mitad. La escuadra de Joaquín Peñaranda logró marcharse al descanso con un marcador muy favorable a su favor, pero en la segunda mitad, las murcianas bajaron la guardia y en los primeros compases, las visitantes recortaron distancias y se pusieron a tan solo un gol de distancia, y a falta de 8 segundos para la conclusión del encuentro, el Ourense consiguió el gol que le otorgaba un punto, y el Roldán vio como dejaba escapar dos valiosos puntos.

Para el viaje hasta Galicia, Joaquín Peñaranda ha elaborado una lista muy competitiva, a falta de Noelia Montoro debido a una inflamación en su rodilla, el técnico ha informado que no es grave, pero se perderá el poder ayudar a sus compañeras en la Supercopa. Cristina, Almudena, Mayte, Marian, Alba Gandía, Laura, Toñi, Consuelo , Ángela , Carmen, Lola y Alba Camacho.

El STV Roldán tendrá que trabajar duro si quiere conquistarla. Su rival en la semifinal es el Melilla Torreblanca, que llega a esta competición ocupando la cuarta plaza con 34 puntos, y habiendo vencido al Leganés por 5-4, donde las melillenses sufrieron, pero consiguieron ser letales una vez más y llevarse los 3 puntos.

El STV Roldán tiene delante la posibilidad de disputar una final, y sumar un título más a su vitrina. El Melilla no se lo pondrá fácil, pero el conjunto roldanense peleará hasta el final por jugar el domingo y poder levantar el título de supercampeonas de España.