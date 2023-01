El UCAM Murcia CB arranca mañana en el Palacio de los Deportes (17.00 horas, Movistar +) el segundo tramo de la temporada en la Liga Endesa con el objetivo de seguir superándose a sí mismo. Si los primeros meses de la primera vuelta estuvieron marcados por las lesiones de jugadores llamados a ser importantes, como James Anderson o Jordan Davis, el conjunto universitario afronta esta fase de la competición con la intención de dar un paso más. Y la primera parada será ante uno de los equipos más potentes de la liga, como es el Cazoo Baskonia. «Creo que el equipo está preparado para afrontar una segunda vuelta ilusionante. Me gusta que todos los jugadores tienen algo que decir en cualquier momento, y que cuando uno falla otro está preparado para dar un buen nivel», explicaba ayer Sito Alonso en la previa del choque.

«A mí me gusta el momento del equipo. Al principio de temporada estaba contento, pero no me gustaban las cosas que veía porque no era reconocible. Había muchos jugadores nuevos y tuvimos lesiones en jugadores importantes. Creo que dentro de un mes y medio, si llegamos así, ya entenderán a lo que tienen que jugar y quizá no haga falta ni levantarme», aseguraba el técnico universitario sobre el balance de este primer tramo de la temporada.

Enfrente estará mañana un Cazoo Baskonia que llegará a Murcia con la intención de volver a sumar una victoria tras caer la pasada jornada ante Obradoiro. «Los equipos pasan momentos de picos muy altos, picos medios y picos bajos. Pasaron por encima de todos los rivales durante el mes de diciembre. Si mostraron ese nivel es porque lo tienen, nuestra obligación es intentar que no pueda recuperar ese nivel durante el partido. Vamos a ver cómo arriesgamos y luchamos», aseverba Sito Alonso ante los medios.

Homenaje a José Luis Mendoza

El encuentro del conjunto universitario será el primero que se disputará en el Palacio desde el fallecimiento de José Luis Mendoza la pasada semana y está previsto que se realice un homenaje en memoria del presidente. «Será un día especial en el que el pabellón va a mostrar un casi lleno. Creo que es el verdadero homenaje que podemos hacer a nuestro presidente en casa y tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande todavía, aunque sabemos de la dificultad del rival. Siempre intento dar lo máximo pero ahora, quiero dar más aún, porque era una persona muy importante en mi vida», concluyó ayer Sito Alonso.