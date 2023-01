No para el fútbol pese a que en el mes de enero hay más titulares relativos al mercado de fichajes que a los partidos semanales. Y en ese ambiente visita esta tarde el Real Murcia al SD Logroñés. Un Real Murcia que ya ha incluido en la convocatoria a Alberto Toril, a la espera de que pueda jugar, pero que ha dejado en casa a Miku y Santi Jara, los dos futbolistas a los que ya se les ha comunicado que tienen que abandonar el equipo en este mes de enero.

De momento solo tiene un refuerzo el conjunto grana, y, aunque ayer ya entrenó junto al resto de sus compañeros, todavía no se conoce si jugará o no en Las Gaunas. Mario Simón no dudó en incluirlo en una convocatoria donde no hay ningún delantero puro ante la baja por lesión de Andrés Carrasco y la ausencia por decisión técnica de Miku. Pero habrá que ver si Toril puede sentarse en el banquillo, porque para estar disponible el Real Murcia tiene que liberar una ficha sénior, algo que no ha sido capaz en lo que va de mes.

No hay anuncio oficial pero, según fuentes de esta redacción, ya se ha dado la baja a Mario Sánchez, que se marchará cedido al UCAM Murcia. Esa ficha será la que ocupe Alberto Toril esta tarde siempre y cuando se consiga también el transfer. «Si los trámites están correctos, valoraremos si puede jugar», decía Mario Simón.

Pese a que todas las miradas estarán puestas en si Alberto Toril está o no en el banquillo esta tarde, Mario Simón quiere olvidarse por unas horas del mercado. «Son días de llamadas, de contactos con equipos, con agentes, y eso acaba distrayendo la atención. Por eso lo importante es que la gente esté centrada y focalizar todas las energías en el partido, porque nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del grupo. Es importante que estemos al 100%», indicaba Mario Simón en rueda de prensa.

Con la baja de Pedro León por sanción y las de Andrés Carrasco y Aguza por lesión, todo parece indicar que el técnico murcianista repetirá el once de hace una semana frente al Bilbao Athletic. Así, Loren Burón y Arnau Ortiz tendrán una nueva oportunidad en banda, mientras que Dani Vega tendrá que jugar otra vez de ‘falso 9’. La duda está en si Simón devolverá al lateral a Javi Rueda o si repetirá con Alberto López a banda cambiada.

El Real Murcia, que el pasado sábado rompió una racha de dos jornadas sin ganar al imponerse al Bilbao Athletic, tendrá la oportunidad hoy de seguir manteniendo su ritmo en su persecución al líder, un Eldense que mantiene su renta de cinco puntos.

Para meter presión a los de Elda, que juegan a las siete de la tarde frente al Osasuna B, los murcianistas deberán conseguir los tres puntos ante un Logroñés que tampoco vive su mejor momento. Instalado en la zona media, con 27 puntos, no acaba de distanciarse de la zona de descenso. En las tres últimas jornadas ha empatado con el Nástic y el Numancia, y ha perdido frente a la Real Sociedad B.

Mira el Real Murcia a la cabeza, pero tampoco debe despistarse el cuadro grana, porque solo tiene dos puntos de colchón dentro del play off. De ahí, la importancia de encadenar el segundo triunfo consecutivo.